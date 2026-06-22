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Brevi Brady Tkachuk raggiunge Matthew

Swisstxt

22.6.2026 - 02:06

Wyndham Clark
Wyndham Clark
KEY

Hockey: Brady Tkachuk lascia Ottawa e raggiunge il fratello Matthew ai Panthers.

SwissTXT

22.06.2026, 02:06

22.06.2026, 03:32

In cambio Florida ha ceduto alla compagine canadese due prime scelte all'imminente draft, più altre due scelte nelle prossime stagioni in quella che è la massima operazione della offseason di NHL. Golf: lo statunitense Wyndham Clark ha conquistato il suo 2o US Open dopo quello messo in bacheca nel 2023. Il 32enne del Colorado è soltanto il 9o a imporsi nel torneo facendo corsa in testa fin dal primo giorno. A Southampton (New York) è riuscito a tenersi alle spalle di un solo colpo il connazionale Sam Burns.

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