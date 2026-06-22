Wyndham Clark KEY

Hockey: Brady Tkachuk lascia Ottawa e raggiunge il fratello Matthew ai Panthers.

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In cambio Florida ha ceduto alla compagine canadese due prime scelte all'imminente draft, più altre due scelte nelle prossime stagioni in quella che è la massima operazione della offseason di NHL. Golf: lo statunitense Wyndham Clark ha conquistato il suo 2o US Open dopo quello messo in bacheca nel 2023. Il 32enne del Colorado è soltanto il 9o a imporsi nel torneo facendo corsa in testa fin dal primo giorno. A Southampton (New York) è riuscito a tenersi alle spalle di un solo colpo il connazionale Sam Burns.