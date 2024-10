Ineos Britannia KEY

Dopo una prima parte a senso unico, la lotta per l’America’s Cup si è accesa nella quinta e nella sesta regata. Nelle acque di Barcellona Ineos Britannia ha infatti dimezzato lo scarto vincendo entrambe le prove odierne e portandosi così sul 2-4 nella sfida contro Team New Zealand.

La giornata è iniziata come peggio non poteva per i campioni in carica, che poco prima della partenza di gara-5 sono caduti dal foil, lasciando il punto agli avversari. La sesta regata si è invece rivelata molto combattuta, con i britannici che grazie a una buonissima partenza si sono mantenuti in testa e hanno chiuso con 7” di vantaggio.

