L'errore sul primo salto Key

Lukas Britschgi si è qualificato per il programma libero di venerdì sera, ma solamente in 19a posizione con 80,87 punti.

SwissTXT Swisstxt

Nel corto, il 28enne campione europeo del 2025, ha messo le mani sul ghiaccio al termine del primo salto proposto, ovvero il quadruplo toe-loop, e ha anche sporcato le combinazioni di passi finali. In testa si trova invece il campione del mondo statunitense Ilia Malinin, che ha totalizzato la bellezza di 108,16 punti, davanti al giapponese Yuma Kagiyama (103,17) e al francese Adam Siao Him Fa (102,55).