Lukas Britschgi Keystone

Prestazione non brillante per Lukas Britschgi agli Europei in corso a Tallinn, ma il podio resta vicino.

Swisstxt

Il bronzo europeo di due anni fa ha infatti chiuso il programma corto all'8o posto a poco più di 3 punti dalla 3a posizione, più staccati i primi due. Subito eliminato l'altro elvetico in gara, Noah Bodenstein, che ha chiuso 32o. Il decisivo programma libero si svolgerà sabato.