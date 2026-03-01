Jason Solari (foto d'archivio). KEYSTONE

Jason Solari ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei nella pistola 10 m per il secondo anno consecutivo.

SwissTXT Swisstxt

Qualificatosi all’ultimo atto con il terzo miglior punteggio, il bleniese è partito forte andando in testa dopo i primi colpi.

Il miglior sportivo ticinese del 2025 ha però subito la rimonta di Anton Aristarkhov e Robin Walter, rispettivamente medaglia d’oro e d’argento.

Come a Osijek un anno fa – e a Breslavia nel 2020, ma in quel caso nella gara a squadre – il 26enne di Malvaglia è così salito sul gradino più basso del podio anche a Yerevan.