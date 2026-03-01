  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A Yerevan Bronzo agli europei di tiro per il ticinese Jason Solari

Swisstxt

1.3.2026 - 15:40

Jason Solari (foto d'archivio).
Jason Solari (foto d'archivio).
KEYSTONE

Jason Solari ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei nella pistola 10 m per il secondo anno consecutivo.

SwissTXT

01.03.2026, 15:40

01.03.2026, 15:44

Qualificatosi all’ultimo atto con il terzo miglior punteggio, il bleniese è partito forte andando in testa dopo i primi colpi.

Il miglior sportivo ticinese del 2025 ha però subito la rimonta di Anton Aristarkhov e Robin Walter, rispettivamente medaglia d’oro e d’argento.

Come a Osijek un anno fa – e a Breslavia nel 2020, ma in quel caso nella gara a squadre – il 26enne di Malvaglia è così salito sul gradino più basso del podio anche a Yerevan.

I più letti

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026. Le pagelle finali: Conti e Pausini in scioltezza. Andrea Bocelli fa tremare l'Ariston. Nino Frassica strappa risate a gogò
L'aeroporto di Dubai colpito dai missili, ecco i video che mostrano il fumo e il caos
Ecco tutte le leggi che entrano in vigore in Svizzera in marzo
Attacchi in Iran, Israele e nelle città del Golfo - Ucciso l'ex presidente Ahmadinejad
Elettra Lamborghini dimagrita e furiosa: «Basta bugie sul mio conto»

Altre notizie

Coppa del Mondo. Equitazione: Guerdat vince il salto a Helsinki

Coppa del MondoEquitazione: Guerdat vince il salto a Helsinki

Paratletica. Hug e Debrunner dominano la maratona a Tokyo

ParatleticaHug e Debrunner dominano la maratona a Tokyo

Moto GP. Bezzecchi s'impone in Thailandia

Moto GPBezzecchi s'impone in Thailandia