Puentener
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Si sono chiusi con il bronzo di Fabio Puentener nel cross-country gli Europei di Monteceneri.
Una rassegna trionfale per la delegazione elvetica, con la bellezza di 16 medaglie di cui 6 ori. A conquistare l’ultimo titolo in palio è stato il britannico Aldridge, già vittorioso nello short track, davanti all’italiano Zanotti, cresciuto nel Velo Club Monte Tamaro. Quarto posto per Flueckiger, frenato da una foratura. Uno stoico Filippo Colombo ha trascinato il gruppo durante tutto il primo giro aiutando i suoi compagni elvetici nonostante i dolori alla gamba, terminando poi 26o.