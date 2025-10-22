Noe Seifert ha scritto una strepitosa pagina di storia della ginnastica svizzera. Il 26enne argoviese ha conquistato il bronzo nel concorso completo dei Mondiali di Giacarta.
Solidissimo al suolo e al cavallo a maniglie, il rossocrociato ha totalizzato 82,831 punti, battuti solo dagli 84,333 del cinese Boheng Zhang e dagli 85,131 del giapponese Daiki Hashimoto, che si è confermato campione del mondo.
Una medaglia iridata rossocrociata mancava dal bronzo di Giulia Steingruber del 2017, mentre nell'all-around maschile non andavamo sul podio da addirittura 75 anni.