Ginnastica Uno storico Seifert conquista il bronzo nel concorso generale ai Mondiali di Giacarta

Swisstxt

22.10.2025 - 15:51

Noe Seifert
Noe Seifert
KEY

Noe Seifert ha scritto una strepitosa pagina di storia della ginnastica svizzera. Il 26enne argoviese ha conquistato il bronzo nel concorso completo dei Mondiali di Giacarta.

SwissTXT

22.10.2025, 15:51

22.10.2025, 15:56

Solidissimo al suolo e al cavallo a maniglie, il rossocrociato ha totalizzato 82,831 punti, battuti solo dagli 84,333 del cinese Boheng Zhang e dagli 85,131 del giapponese Daiki Hashimoto, che si è confermato campione del mondo.

Una medaglia iridata rossocrociata mancava dal bronzo di Giulia Steingruber del 2017, mentre nell'all-around maschile non andavamo sul podio da addirittura 75 anni.

