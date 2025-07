Sorelle Vergé-Dépré KEY

ultima volta la Svizzera è tornata sul podio in campo femminile a Gstaad e lo ha fatto grazie alle sorelle Zoé ed Anouk Vergé-Dépré.

A tredici anni dall’ In una finalina completamente a tinte rossocrociate valida per la medaglia di bronzo, il team «Zouk» ha battuto il duo composto da Tanja Hueberli e Leona Kernen, vincendo per 21-17 21-11. Il successo è andato alla coppia statunitense Nuss/Brasher, che ha sconfitto 21-19 21-18 le lettoni Tina/Anastasija. Al maschile si sono invece imposti i qatarioti Cherif/Ahmed, capaci di superare gli svedesi Holting Nilsson e Andersson con il risultato di 21-19 22-20