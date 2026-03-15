Robin Cuche Keystone

Robin Cuche chiude la sua Paralimpiade da protagonista: nello slalom conquista il bronzo e completa a Milano-Cortina una straordinaria collezione di quattro medaglie.

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Robin Cuche ha conquistato la quarta medaglia della sua straordinaria Paralimpiade, mettendosi al collo il bronzo nello slalom della categoria in piedi.

Il neocastellano ha così completato la collezione di metalli a Milano Cortina 2026, dopo aver già ottenuto due ori (in discesa e super G) e un argento (in gigante), e fa salire il bottino della delegazione svizzera a quota 6.

La vittoria è andata al russo Aleksei Bugaev che ha preceduto di 2"83 il neozelandese Adam Hall e di 3"18 il nipote d’arte rossocrociato.

Più indietro Emerick Sierro e Théo Gmür, che si sono classificati rispettivamente 14esimo e 17esimo.