La 2a medaglia rossocrociata ai Mondiali di Kigali è di bronzo, ma con un po’ più di fortuna sarebbe potuta essere di un metallo più prezioso.
Nella staffetta mista a squadre la Svizzera è infatti giunta 3a a 10" dall’Australia (vincitrice) e a 5" dalla Francia (2a).
I giochi per la vittoria sono stati apertissimi per tutti i 41,8km, ma la foratura subita da Reusser ha compromesso le chances di successo, costringendo la staffetta elvetica ad accontentarsi del bronzo.
La rimonta è stata anche frenata dalla scelta dell'ammiraglia di aspettare Reusser solo in un secondo momento.