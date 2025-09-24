  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mondiali di Kigali Bronzo svizzero in staffetta

Swisstxt

24.9.2025 - 17:11

Le elvetiche
Le elvetiche
Imago

La 2a medaglia rossocrociata ai Mondiali di Kigali è di bronzo, ma con un po’ più di fortuna sarebbe potuta essere di un metallo più prezioso.

SwissTXT

24.09.2025, 17:11

24.09.2025, 17:29

Nella staffetta mista a squadre la Svizzera è infatti giunta 3a a 10" dall’Australia (vincitrice) e a 5" dalla Francia (2a).

I giochi per la vittoria sono stati apertissimi per tutti i 41,8km, ma la foratura subita da Reusser ha compromesso le chances di successo, costringendo la staffetta elvetica ad accontentarsi del bronzo.

La rimonta è stata anche frenata dalla scelta dell'ammiraglia di aspettare Reusser solo in un secondo momento.

I più letti

Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
Ecco come la Svizzera ha quasi smentito la teoria della relatività di Einstein
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
Trump è stanco dei giochi di Putin? «La Russia sembra una tigre di carta»

Altre notizie

Volley. Italia e Polonia qualificate per le semifinali dei Mondiali nelle Filippine

VolleyItalia e Polonia qualificate per le semifinali dei Mondiali nelle Filippine

Atletica. Kyburz abbandona la corsa d'orientamento per puntare sulla maratona

AtleticaKyburz abbandona la corsa d'orientamento per puntare sulla maratona

Brevi. Definiti i quarti dei Mondiali di volley

BreviDefiniti i quarti dei Mondiali di volley