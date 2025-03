Colpita alla testa con il testimone durante una staffetta 4x200 metri, la giovane atleta Kaelen Tucker ha riportato una commozione cerebrale e una possibile frattura del cranio, mentre la squadra avversaria è stata squalificata per interferenza.

Kaelen Tucker, una studentessa del terzo anno in una scuola dello Stato americano della Virginia, ha corso la seconda frazione della staffetta 4x200 metri di una finale, ma la sua gara si è conclusa in modo drammatico.

Secondo la «ABC», la giovane atleta della Brookville High School è attualmente in cura per una commozione cerebrale e una possibile frattura del cranio.

Intervistata dai giornalisti del canale televisivo «ABC 13», Tucker ha espresso il suo sgomento: «Ancora non riesco a crederci, sono sotto shock. Sto ancora cercando di elaborare quello che è successo, è incredibile».

L'incidente è avvenuto mentre la ragazza superava un'avversaria della I.C. Norcom High School su una corsia esterna. In quel momento, è stata colpita violentemente alla testa con il testimone, facendola barcollare fuori pista prima di crollare a terra tenendosi il capo.

I giudici hanno notato immediatamente l'accaduto e hanno squalificato la squadra della Norcom per «interferenza da contatto». Tuttavia, la famiglia della vittima ha dichiarato che nessuno tra gli atleti o lo staff della Norcom si è avvicinato per scusarsi o per sincerarsi delle condizioni della ragazza.

Scuse solo in un secondo momento

«Nessuna scusa. Nessun allenatore. Nessun atleta. Niente di niente. Anche se fosse stato un incidente - cosa di cui dubito - nessuno ha fatto nulla», ha affermato sua madre, Tamarrow.

Sempre stando a «ABC», il direttore atletico della squadra avversaria si sarebbe scusato a nome di tutti solo in un secondo momento. L'episodio è avvenuto poco dopo che Tucker aveva stabilito un nuovo record della competizione nei 55 metri piani.

Al momento non è ancora stato chiarito se l’episodio sia stato accidentale o intenzionale.