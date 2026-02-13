Agli Europei di Birmingham Nino Portmann ha iniziato bene il decathlon.

Dopo 100 metri, salto in lungo e getto del peso l'elvetico è sesto con 2577 punti, a 61 dal podio.

Più distanti Andrin Huber 15o e Leon Krummenacher 24o.

Saranno quattro le svizzere nelle semifinali dei 200 metri. Oltre a Mujinga Kambundji, Fabienne Hoenke e Léonie Pointet, ci sarà anche Iris Caligiuri, qualificata con 23"39.

Malgrado non sia arrivata la finale, buona prova nei 400m hs pure per Dany Brand, che ha eguagliato il personale di 48"96. Melanie Roland è invece stata eliminata nei 400 metri per 0"07.