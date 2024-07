Tifosi turchi a Berlino Keystone

Il caso Demiral ha come prevedibilmente i suoi strascichi e c'è tensione a Berlino in vista della partita Olanda-Turchia in programma stasera.

SDA

Una marcia della tifoseria turca è stata interrotta e sciolta dalla polizia, a causa del fatto che molti dei partecipanti hanno ostentato il saluto dei cosiddetti «lupi grigi». Lo stesso fatto dal calciatore Merh Demiral, durante il match con l'Austria.

Esortati a rinunciare al simbolo della destra estrema turca i fan, che erano stati invitati nei giorni scorsi dagli ultras della nazionale a esibire il gesto, non hanno infatti desistito.

E la polizia ha motivato il suo intervento proprio a causa dei «continui messaggi politici»: «Una marcia dei tifosi non è una piattaforma di messaggi politici», ha scritto su X.

I tifosi sono stati poi esortati col megafono a raggiungere lo stadio individualmente, nel caso in cui avessero un biglietto per la sfida calcistica in programma alle 21.

Stasera, allo stadio, nella capitale tedesca, è atteso anche il presidente turco Erdogan, che ha deciso all'improvviso nei giorni scorsi di presenziare alla partita come reazione all'inchiesta annunciata della ministra dell'Interno Nancy Faeser.

SDA