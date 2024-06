Nächster Halt Stuttgart: Xhaka und Co. starten ins EM-Abenteuer Am Montagmittag hat sich die Schweizer Nati beim Flughafen Zürich getroffen. Von dort geht es mit dem Bus Richtung Stuttgart. Zuvor haben die Nati-Stars noch ein paar Autogramme verteilt und für Selfies posiert. 10.06.2024

Oggi, lunedì, la nazionale si trasferisce nel quartier generale della Svizzera per gli Europei. blue Sport vi spiega cos'altro ha da offrire il Waldhotel di Stoccarda oltre al campo da tennis, alla sauna e alla tranquillità.

Michael Wegmann

Non avete tempo? blue Sport vi riassume il tutto Oggi, lunedì, la squadra di Murat Yakin si trasferisce nei quartieri del Campionato Europeo in Germania. Il Waldhotel Stuttgart è riservato esclusivamente alla squadra nazionale fino all'ultimo giorno.

L'hotel a 4 stelle colpisce per la sua posizione tranquilla e la vicinanza al campo di allenamento. Dispone di una piccola area sauna e di un campo da tennis. Mostra di più

Quando le stelle della Nazionale arriveranno all'hotel della squadra a Stoccarda, non incontreranno nessun altro ospite dell'albergo. A differenza dell'ultima Coppa del Mondo in Qatar, l'Associazione Svizzera di Calcio ha prenotato l'intero hotel esclusivamente per sé.

Il personale del Waldhotel non vede l'ora di accogliere gli illustri ospiti svizzeri. Sul sito web della struttura si legge: «Il nostro hotel è prenotato in esclusiva per il periodo dal 9 giugno al 14 luglio 2024. Vi chiediamo di comprendere che durante questo periodo ci dedicheremo esclusivamente al benessere della squadra e che il nostro Waldhotel non sarà disponibile per le normali operazioni con gli ospiti».

E continua: «A tanti incontri stimolanti e a una grande stagione. Facciamo il tifo con voi: Hopp Schwiiz!».

La squadra nazionale ha prenotato l'hotel a 4 stelle fino all'ultimo giorno degli imminenti Campionati Europei di calcio.

Lo staff e i giocatori hanno tutti camere singole con balcone. KEYSTONE

Qual è stato il fattore decisivo nella scelta di questo hotel?

Innanzitutto la posizione tranquilla. Si trova all'estremità meridionale di Stoccarda, ha un grande parco e confina con un'area boschiva. Non dovrebbe quindi essere un problema staccare dal trambusto dei Campionati Europei.

In secondo luogo, la vicinanza al campo di allenamento. Lo stadio Gazi, dei Stuttgarter Kickers, infatti dista solo 500 metri.

La sala da pranzo della nostra nazionale. Ovviamente si può anche mangiare all'aperto quando il tempo è bello. KEYSTONE

Il team dell'hotel ne sa qualcosa in fatto di squadre di calcio: la nazionale tedesca ha soggiornato qui diverse volte.

Per il tempo libero, i giocatori hanno a disposizione un campo da tennis, canestri e una piscina, allestita appositamente per la nazionale nel giardino. C'è anche un'area benessere con bagno turco, fontana di ghiaccio e due saune.