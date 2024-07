Il presidente dell'ASF Dominique Blanc conferma per la prima volta il ritiro di Shaqiri dalla Nazionale ed esprime i suoi ringraziamenti al giocatore di punta di lunga data. «Grazie, signor Shaqiri», dice Blanc emozionato.

Il presidente dell'ASF si sofferma poi sui contratti con i due allenatori e rivela qualcosa che prima non si sapeva: Yakin riceverà un contratto di quattro anni se si qualificherà per i tornei maggiori, mentre Giorgio Contini ha firmato per due anni come assistente allenatore. «Entrambi si sono meritati questi contratti», afferma Blanc.