Un hooligan serbo in una foto d'archivio KEYSTONE

L'arrivo di centinaia di hooligan serbi in Germania allarma la polizia tedesca e la stampa inglese. La Nazionale di Southgate affronterà da Serbia di Stojkovic domenica alle 21:00.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te L'Inghilterra, favorita al titolo in Germania, affronterà all'esordio la Serbia, domenica.

La polizia tedesca e la stampa inglese lanciano l'allarme per l'arrivo in Germania di centinaia di hooligans «a caccia di violenza».

La partita è stimata la più a rischio d'incidenti dell'intero Europeo. Mostra di più

Sale l'allerta sicurezza, secondo diversi media britannici, in vista di Serbia-Inghilterra, partita d'esordio della nazionale dei Tre Leoni agli Europei di calcio in Germania, che la polizia locale stima essere la partita a più alto rischio incidenti dell'intero torneo.

L'allarme, stando a vari giornali, riguarda in particolare il temuto arrivo di circa «500 hooligan serbi a caccia di violenza» segnalati in potenziale assetto da combattimento da fonti della polizia tedesca.

Per farvi fronte, le autorità locali hanno rafforzato in maniera significativa la sorveglianza in relazione a questo specifico match, scrivono testate quali il «Sun» il «Telegraph» e altre, annunciando il dispiegamento di 1.300 agenti in più.

Fra gli ultrà europei più temuti vi sono due gruppi del tifo organizzato dei due maggiori club di Belgrado, Partizan e Stella Rossa: rispettivamente denominati Grobari (ossia Becchini) e Delije (ossia Eroi).

Birre leggere per la sfida a rischio

In occasione della partita della sfida che si giocherà a Gelsenkirchen verrà servita birra a ridotto contenuto alcolico. Lo riporta il quotidiano inglese «The Sun» facendo riferimento a un portavoce della polizia tedesca.

Secondo gli organizzatori dell'Europeo, non ci sono piani simili per nessun'altra partita del girone preliminare. I prezzi sono già stati esposti ai chioschi di bevande all'inizio della settimana: mezzo litro di birra costerà ai tifosi sette euro, nelle versioni alcolica, analcolica e panaché.

La pressione sull'Inghilterra è altissima

Inghilterra-Serbia sarà anche un sfida ad altra tensione in panchina, in special modo su quella degli inglesi, come ha ricordato il ct Gareth Southgate.

Se la nazionale inglese non migliorerà il secondo posto di tre anni fa, dunque vincere il titolo, il tecnico si dimetterà.

«Se non vinciamo, probabilmente non sarò più qui – ha dichiarato al quotidiano tedesco Bild -. Quindi forse è la mia ultima possibilità. Penso che circa la metà dei tecnici delle nazionali se ne vadano dopo un torneo: questa è la natura del calcio internazionale. Sono qui da quasi otto anni ormai, e ci siamo andati vicini».

«Non puoi metterti costantemente di fronte al pubblico e dire: "Ancora un po', per favore". Ad un certo punto la gente perde la fiducia. Se vogliamo essere una grande squadra e io voglio essere un grande allenatore, devi ottenere risultati nei grandi momenti».

Qui Belgrado

Diversa invece la situazione alla guida della Serbia. L'allenatore Dragan Stojkovic ha prolungato il suo contratto fino al 2026, come ha confermato giovedì la Federazione calcistica della nazione balcanica (FSS).

Il 59enne ha guidato la Serbia per la prima volta alla Coppa del Mondo del 2022 in Qatar.

«Il prolungamento della nostra collaborazione con l'allenatore Stojkovic è in linea con le ambizioni della FSS per il futuro», ha dichiarato la federazione in un comunicato.