L'attaccante della Nati Kwadwo Duah sogna di giocare in Italia

Nella conferenza stampa in vista della partita della Nazionale svizzera contro l'Inghilterra, che si terrà sabato alle 18, il londinese Kwadwo Duah parla del suo ruolo in squadra, del gol contro l'Ungheria e rivela che gli piacerebbe giocare in Italia.

Kwadwo Duah gioca per il Ludogorets, in Bulgaria, ma per quanto tempo ancora? Anche se il suo contratto è valido fino all'estate del 2026, il 27enne ha ambizioni più grandi. Alla domanda se il suo gol abbia cambiato tutto per la Nazionale svizzera, risponde: «Per me sì. È stato un momento importante per me e per la mia famiglia». E naturalmente il gol è stato importante anche per la Nati.

Soprattutto ha cambiato il suo livello di riconoscimento e l'interesse per lui come giocatore. Ora sogna un campionato più importante? «Ho sempre sperato di giocare in un campionato "top five", preferibilmente in Italia», risponde Duah.

In conferenza stampa, Duah parla anche del suo primo contatto con Murat Yakin, dei protagonisti Manuel Akanji e Granit Xhaka e del suo rapporto con Breel Embolo, che gioca nella sua stessa posizione. Inoltre il 27enne confronta i gol da sogno di Shaqiri e Bellingham.

La rete di Duah contro l'Ungheria

Le Highlight della conferenza stampa