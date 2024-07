Luis de la Fuente KEYSTONE

La sua Spagna, domenica sera, ha conquistato con grande merito il titolo di campione d'Europa, battendo per 2-1 l'Inghilterra in finale. Chi è Luis de la Fuente?

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te La Spagna si è laureata campione d'Europa, domenica sera a Berlino dopo aver battuto in finale l'Inghilterra per 2 a 1.

Si tratta del quarto titolo europeo per la Roja: nessuno ha vinto tanto.

Il ct che ha guidato i ragazzi spagnoli al successo è Luis de la Fuente.

Il 63enne, successo a Luis Enrique dopo la deludente campagna in Qatar nel 2022, ha già vinto la Nations League nel 2023. Mostra di più

Per quanto la squadra sia talentuosa e ben amalgamata, sia in termini di età che di abilità dei singoli giocatori, l'artefice del successo è il suo allenatore, Luis de la Fuente.

«Io sono pronto a morire per loro, così come so che loro sarebbero pronti a fare lo stesso», aveva detto il commissario tecnico spagnolo alla vigilia dei quarti di finale, prima di abbattere la resistenza germanica e continuare la marcia trionfale verso il titolo.

L'architetto del successo

Il 63enne è entrato a far parte della federazione calcistica spagnola nel 2013 e conosce i suoi giocatori da anni. Ha vinto il titolo di campione d'Europa U19 con Rodri e Mikel Merino nel 2015 e ha ottenuto lo stesso con la selezione nazionale Under 21, quattro anni dopo. Allora furono Fabian Ruiz e Dani Olmo i marcatori della finale.

A Berlino invece è toccato a Nico Williams e Mikel Oyarzabal. Cambiano i nomi dei protagonisti ma "la troupe" è pressoché la stessa. Il copione pure.

«Non potrei essere più felice, vedere i tifosi, i giocatori... oggi è stata una giornata meravigliosa. La nostra squadra è stata incoronata campione d'Europa, e spero che questo slancio ci aiuti a migliorare ogni giorno», ha commentato il tecnico domenica sera al termine della finalissima.

«C'è sempre un margine di miglioramento, questo è il nostro obiettivo, la virtù di questa squadra è che pensiamo sempre a migliorare un po', e ci riusciremo perché questi giocatori sono un esempio per tutti, sono molto bravi».

Una cosa sembra chiara. Sebbene la nazionale spagnola abbia già raggiunto il trono d'Europa, è ancora lontana dal raggiungere il suo apice. Ai Mondiali del 2026 Rodri avrà solo 30 anni, Olmo 28, Nico Williams 23 e Yamal 19,...

Prima di vestire i panni dell'allenatore il nativo di Haro (capitale de La Rioja) ha giocato a calcio tra il 1980 e il 1993 da terzino, disputando 240 partite nella massima serie spagnola, con le maglie di Bilbao, Siviglia e Alaves. Da giocatore non ha mai vestito la maglia della Nazionale.

Tanta gavetta a livello giovanile

Il tecnico è arrivato alla massima carica in Spagna dopo oltre due decenni di attività di allenatore nel suo Paese a livello regionale e giovanile. Il suo primo incarico dirigenziale è stato al Club Portugalete, nei campionati regionali spagnoli.

Nel 2000 è passato all'Aurrera, squadra di terza categoria, prima di passare alle squadre giovanili del Siviglia (2001-05) e dell'Atletico Bilbao (2005-06). A Bilbao, per diversi anni prima di fare la sua prima esperienza in massima serie come allenatore dell'Alaves, aveva anche diretto la formazione delle riserve.

Licenziato dall'Alaves nell'ottobre 2011 dopo solo 11 partite in carica, si è preso due anni di pausa dall'attività di allenatore.

Poi, è arrivata la prima chiamata da parte della Federazione: è stato nominato manager della Spagna Under 19 nel 2013, guidandola alla conquista del titolo di campione europeo Under 19 nel 2015.

In seguito ha fatto preso in mano le redine delle nazionali Under 21 e Under 23, prendendo in mano anche la squadra olimpica spagnola ai Giochi di Tokyo del 2021, prima di ottenere l'incarico principale nel 2022, dopo i Mondiali in Qatar.

De la Fuente ha conquistato il suo primo trofeo con le Furie Rosse l'anno scorso, mettendo le mani sulla Nations League, domenica sera il titolo di campione d'Europa... e la sua era è appena cominciata.