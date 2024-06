Davanti, Zeki Amdouni, festeggia dopo aver segnato. Dietro, da sinistra, si riconoscono Vincent Sierro, Granit Xhaka e Ruben Vargas. KEYSTONE

La Nazionale rossocrociata ha iniziato lo sprint finale verso Euro 2024 sfidando e battendo agevolmente l'Estonia in amichevole a Lucerna. Ecco le note date dalla redazione agli uomini messi in campo da Murat Yakin.

Redazione blue Sport

Portiere

Nota Portiere Yvon Mvogo

Nel primo tempo non ha proprio nulla da fare. Al 13esimo del secondo tempo vola per negare la rete agli avversari. Deve uscire due volte su delle palle alte e lo fa con sicurezza. Sul finire della partita si esibisce in due ottime parate. Fa bene sapere di aver un portiere così in panchina.

Nota: 5

Difensori

Nota Difensore Nico Elvedi

Che dire, non ha avuto molto da fare nel primo tempo. Al 16esimo del secondo tempo, invece, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ha il piacere di segnare la terza rete elvetica.

Nota: 5

Nota Difensore Fabian Schär

Fa il suo lavoro in difesa. Si propone a volte in avanti, ma sono da notare solo due conclusioni da lontano... da dimenticare. Anche nel secondo tempo prova a inserirsi senza fortuna. Lascia il campo all'85esimo per un problema fisico.

Nota: 4.5

Nota Difensore Manuel Akanji

Come i suoi due compagni di difesa, non ha avuto nulla da fare, se non smistare palloni, senza trovare grandi opzioni lì davanti, nel primo tempo. Imperioso quando deve colpire di testa. Una sicurezza.

Nota: 4.5

Censtrocampisti

Nota Nota Difensore Silvan Widmer

Cerca spazio sulla fascia, lo trova, ma non è pericoloso. Ci mette un buon impegno, ma senza brillare. Esce al 15esimo del secondo tempo.

Nota: 4

Nota Centrocampista Granit Xhaka

Il capitano ha il controllo del gioco, senza doverlo spingere al limite. Proprio come dovrebbe essere in una partita come questa. Lascia il campo al 28esimo del secondo tempo.

Nota: 4.5

Nota Centrocampista Remo Freuler

Corre molto, come solito, lo si trova davanti e dietro. Al 38esimo s'incunea tra le linee difensive avversarie ma viene anticipato proprio prima di poter concludere. Non ritorna più in campo dopo la pausa.

Nota: 4.5

Nota Centrocampista Dan Ndoye

Quando galoppa sulla sua fascia è veramente irresistibile, non sempre però riesce a capitalizzare le sue volate. Quando si trova in posizione per segnare spara sul portiere. Prova spesso a saltare l'uomo. In Germania servirà. Esce dopo una mezz'ora del secondo tempo.

Nota: 5

Attaccanti

Nota Attaccante Steven Zuber

Entra il partita con buona voglia, si capisce. Al 19esimo si accentra e tira, sul rimpallo calcia di nuovo, un missile che vale il primo gol. Dimostra anche in seguito un'ottima forma fisica e il desiderio di impressionare il mister. Viene sostituito alla fine del primo tempo.

Nota: 5

Nota Attaccante Xherdan Shaqiri

Nel primo tempo il folletto non ha cavato nessun quadrifoglio dal suo sacchetto, ma vi è da dire che si è dato da fare, svariando da destra a sinistra, in avanti e indietro alla ricerca del pallone. Al 16esimo calcia una deliziosa punizione sulla testa di Schär, poi segna Elvedi. Si fa parare il rigore conquistato da Amdouni, poi il VAR annulla per movimento del portiere, e la seconda volta non sbaglia. Dopo la rete cerca di servire a più riprese i compagni, ma manca un po' di precisione.

Nota: 4.5

Nota Attaccante Kwadwo Duah

Cerca di dare profondità alla squadra. Esordio positivo il suo. Al 16esimo colpisce bene su cross di Xhaka ma il portiere estone gli nega la gioia del primo gol. Non rientra più in campo nel secondo tempo.

Nota: 4.5

Sostituzioni

Nota Attaccante (entra nel secondo tempo) Mohamed Amdouni

Appena entrato segna subito. Pochi minuti dopo è ancora lui a essere pericoloso. Infuocato fin dall'inizio. Al 20esimo si procura un rigore. Continua con la stessa intensità.

Nota: 5.5

Nota Attaccante (entra nel secondo tempo) Ruben Vargas

Offre un ottimo assist a Amdouni per la seconda rete dei rossocrociati. Dimostra le sue eccellenze tecniche e corre come un indemoniato. Fornisce due ottimi palloni filtranti per i compagni che non capitalizzano.

Nota: 5

Nota Attaccante (entra nel secondo tempo) Vincent Sierro

Al 6° spara un siluro dal limite dell'area, troppo centrale per impensierire il portiere avversario. Fa quello che deve fare.

Nota: 4.5

Nota Centrocampista (entra al 15esimo del secondo tempo) Fabian Rieder

È evanescente. Gioca poco per essere valutato

Nota Centrocampista (entra al 15esimo del secondo tempo) Leonidas Stergiou

Lo si vede poco, ma in un occasione dimostra un corsa veloce e leggera. Gioca poco per essere valutato.

Nota Centrocampista (Entra al 28esimo del secondo tempo) Michel Aebischer

Gioca troppo poco per essere valutato.