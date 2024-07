Il coach degli inglesi Gareth Southgate abbraccia il suo portiere Jordan Pickford, protagonista di un ultimo intervento contro la Slovacchia che probabilmente, per ora, gli ha salvato la panchina. Keystone

L'Inghilterra è arrivata ai quarti di finale dopo una girandola di emozioni e senza convincere davvero. Sull'isola si festeggia Jude Bellingham, autore di un gol all'ultimo minuto, ma si chiede un miglioramento contro la Svizzera. Citazioni e reazioni alla partita.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te L'Inghilterra, a fatica, ha vinto la sua partita degli ottavi di finale a Euro 2024 contro la Slovacchia per 2 a 1 - dopo i tempi supplementari.

Ai quarti, sabato, la squadra di Southgate incontrerà la Svizzera di Yakin.

In Inghilterra si è temuto per il passaggio del turno, si è gioito per il gol di Bellingham e ora si guarda alla prossima sfida con un misto di arroganza e timore. Mostra di più

In Inghilterra sono tutti sono d'accordo: per avere ragione della Svizzera i ragazzi di Gareth Southgate dovranno migliorare enormemente.

Dopo una fase a gruppi non certo esaltante, Kane e i suoi hanno lasciato i propri tifosi sulle spine fino al 94esimo della sfida contro la Slovacchia, quando Bellingham ha pareggiato portando i suoi ai supplementari. Kane, poco dopo, ha segnato la rete della vittoria.

Le reazioni in patria sono state diverse. Eccone alcune.

Principe William: «Un saliscendi di emozioni. Forza Inghilterra. Siamo ai quarti di finale!»

Emotional rollercoaster! Let's go @England! Quarter finals here we come! W https://t.co/4KaJkJcWAa — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 30, 2024

Gary Neville e Ian Wright (ex nazionali inglesi) non stanno più nella pelle sopo la rete di Bellingham

Al pub l'euforia è incontenibile

👏🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 This is why football is the most popular sport on the planet... 😂🍻



England fans going CRAZY after Bellingham's late goal! #EURO2024 pic.twitter.com/kmSNw0s48n — EuroFoot (@eurofootcom) June 30, 2024

«It's coming home» (Sta per tornare a casa, in italiano)

A causa delle prestazioni molto altalenanti dell'Inghilterra nella fase a gironi, l'uso quasi inflazionato dello slogan «It's coming home», si è sentito molto meno frequentemente dai sostenitori inglesi.

Domenica sera, dopo la risicata vittoria contro la Slovacchia, qualcuno lo ha ripreso: la leggenda del Man United ed ex difensore della Nazionale, Rio Ferdinand in compagnia di Ed Sheeran.

Ricordiamo che l'Inghilterra non ha mai vinto gli Europei, nonostante la storia racconti che il gioco del calcio sia stato inventato proprio sull'isola.

La stampa inglese, tra speranze e grande rispetto per la Svizzera

Per la stampa britannica, solitamente impietosa, la gioia e il sollievo per la qualificazione sembra prevalere, per il momento.

Il fatto che gli inglesi, ancora una volta, non siano riusciti a stupire in termini di qualità, è per ora secondario.

Il «Sun Sport», ha giocato con lo slogan sopraccitato: invece di «Stanno tornando a casa», hanno titolato, «Sta tornando a casa!»

Più pacato e disfattista invece il «Daily Mirror», che ha subito guardato al prossimo avversario e si è chiesto: «Siamo pronti per questi svizzeri?».

La risposta mette in risalto il rispetto che Yakin e i suoi si sono guadagnati nel corso del torneo: «In breve, probabilmente no. Finora, poche delle favorite hanno impressionato ai Campionati Europei. Al contrario, le squadre viste come outsider si sono dimostrate più vincenti. L'Austria ne è un esempio, così come la Svizzera, che sabato ha eliminato i campioni in carica dell'Italia e la prossima settimana affronterà l'Inghilterra nei quarti di finale».

«Gli svizzeri sono stati sfortunati a non battere la Germania nel loro gruppo, ma sono stati in grado di superare gli Azzurri. Saranno di gran lunga la squadra migliore che l'Inghilterra abbia affrontato in questo torneo e il modo in cui hanno battuto l'Italia dimostra che possono creare molti problemi alle squadre più forti. Probabilmente saranno i favoriti contro i Tre Leoni», ha poi concluso il quotidiano britannico.