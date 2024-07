L'Inter fa arrabbiare i propri tifosi congratulandosi con Yann Sommer

Yann Sommer festeggia il raggiungimento dei quarti di finale del Campionato Europeo con i tifosi della Nati. Keystone

Yann Sommer non è stato praticamente impegnato nella vittoria dei Nati per 2-0 contro l'Italia. Il suo club, l'Inter, si è congratulato con il portiere per la qualificazione ai quarti di finale, con grande disappunto di molti tifosi interisti.

blue Sport Linus Hämmerli

Hai fretta? blue News riassume per te L'Inter si è congratulato con Yann Sommer sui social media per la qualificazione agli ottavi di finale, nonostante avesse appena eliminato l'Italia.

Il post ha suscitato una certa incomprensione da parte di alcuni utenti.

Cinque giocatori della squadra italiana agli Europei di calcio giocano insieme allo svizzero nell'Inter.

La Svizzera sconfigge l'Italia e raggiunge i quarti di finale degli Europei. I campioni d'Italia, e il datore di lavoro di Yann Sommer, hanno colto l'occasione per congratularsi con il loro portiere per la qualificazione al turno successivo.

Il fatto che un club italiano si congratuli con un giocatore che ha appena eliminato l'Italia dal torneo sta suscitando un certo scalpore in rete.

«Fate schifo...»

«Fate schifo! L'Italia ha perso!», ha scritto un utente su «X». Un altro utente non è sicuro: «È la pagina ufficiale o si tratta di una pagina di meme?». Un terzo ancora:

«Si poteva fare un post diverso... visto che avevamo altri ragazzi interisti nella squadra che ha perso male e poi fare gli in bocca al lupo a Sommer...», ha scritto un altro.

Tuttavia, ci sono anche commenti di natura più positiva o che possono essere apprezzati con una strizzatina d'occhio, come questo: «Grande Yann, manda in vacanza i giocatori italiani dell'Inter così sono pronti per la prima giornata di campionato 24/25!».

Sono cinque i giocatori italiani presenti in Germania con la loro nazionale che militano nelle fila dell'Inter.

«Un'altra partita da spettatore per Yann», è stato il commento di un altro tifoso.

Nella scorsa stagione di Serie A con la maglia dei nerazzurri, il portiere elvetico, con parte della difesa della Nazionale italiana (Bastoni, Dimarco e Darmian) ha terminato 19 gare senza prendere reti.