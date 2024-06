Luka Modric dopo aver segnato il gol all'Italia, diventando così il marcatore più vecchio nella storia degli Europei. KEYSTONE

Luka Modric è da tempo il giocatore dei record della Croazia, il suo figlio più illustre. A questi Europei ha raggiunto un altro primato, ma Cristiano Ronaldo, stasera, lo potrebbe già superare.

dpa

Il capitano della Croazia Luka Modric è diventato, lunedì sera, il marcatore più anziano nella storia degli Europei con il suo gol contro l'Italia.

All'età di 38 anni e 289 giorni, il centrocampista ha superato il precedente detentore del record Ivica Vastić. L'internazionale austriaco aveva esattamente 38 anni e 257 giorni al momento della sua rete segnata contro la Polonia a Euro 2008.

Un primato che, però, potrebbe durare poco. Sono infatti due i giocatori, entrambi portoghesi, che potrebbero strapparglielo al giocatore del Real Madrid: Cristiano Ronaldo ha già superato i 39 anni, mentre il suo compagno di squadra, Pepe, ne ha 41 anni.

Il numero 10 della Croazia ha già vinto sei volte la Champions League in carriera, oltre a tantissimi altri titoli con la maglia del Real Madrid, ma non ha ancora vinto un trofeo importante con la sua Nazionale.

Smetterà alla soglia dei 39 anni?

«Non ho intenzione di smettere subito. Ho intenzione di giocare ancora per un po', ma non so per quanto tempo», ha dichiarato il 38enne playmaker dopo l'amaro pareggio per 1 a 1 contro l'Italia.

Tuttavia, non è chiaro se si riferisse alla sua carriera con la Nazionale o a quella a livello di club. Il suo contratto con il Real scade tra pochi giorni.

«A volte il calcio porta grandi soddisfazioni e gioie, altre invece grandi delusioni. Penso che sia ingiusto che siamo stati eliminati in questo modo perché abbiamo lottato per la nostra Nazione fin dal primo minuto», ha dichiarato sconsolato Modric, riassumendo: «Il Dio del calcio non è sempre misericordioso».

Un barlume di speranza

C'è però ancora un barlume di speranza che la Croazia possa essere tra le quattro migliori terze squadre del girone e quindi qualificarsi per gli ottavi di finale.

In tal caso, la corsa per il marcatore più anziano della storia continuerebbe anche se Ronaldo - o Pepe - andasse a segno contro la Georgia stasera a Gelsenkirchen.

dpa