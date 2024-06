Anche Murat Yakin vuole esultare dopo gli ottavi di finale. Imago

Da lunedì sera è chiaro: sabato prossimo la Nazionale svizzera affronterà l'Italia negli ottavi di finale dell'Europeo. Murat Yakin non vede l'ora di scendere in campo ed è molto fiducioso.

blue Sport Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te L'allenatore della Nati Murat Yakin non vede l'ora di giocare gli ottavi di finale degli Europei contro l'Italia.

Gli italiani sono «imprevedibili», ma gli elvetici sono preparati a sfide come quella di sabato.

La Nazionale non vuole orientarsi troppo sull'avversario, ma piuttosto dare la propria impronta alla partita.

«Abbiamo abbastanza qualità ed esperienza in squadra per affrontare una partita come questa», ha dichiarato fiducioso Yakin. Mostra di più

Lunedì l'allenatore della Nati Murat Yakin ha guardato la partita Italia - Croazia in TV. «Abbiamo analizzato nel dettaglio strategie e tattiche e siamo ben preparati. Passeremo i prossimi due giorni a studiare i nostri avversari e non vediamo l'ora di affrontare l'Italia», ha dichiarato lui stesso ai microfoni di blue Sport.

Gli italiani sono variabili e hanno giocato con tattiche diverse nelle prime tre partite del torneo.

«Sono imprevedibili ma noi siamo preparati a questo fattore», ha detto Yakin, che allo stesso tempo però non vuole concentrarsi troppo sull'avversario. «Penso anche i nostri avversari devono preoccuparsi di come giochiamo. Molte cose hanno funzionato bene per noi sino a ora».

In preparazione della partita, lo staff mostrerà alla squadra che gli italiani possono giocare con sistemi diversi. Però: «Abbiamo imparato il nostro modo di giocare. Siamo bravi in quello che stiamo facendo e abbiamo superato la fase a gironi».

Ma la fase a eliminazione diretta non è solo una questione di tattica; anche la preparazione mentale gioca un ruolo importante. Pure su questo fattore Yakin è fiducioso: «Abbiamo abbastanza qualità ed esperienza in squadra da poter sopravvivere anche a una partita come questa contro una big».

L'efficienza è la chiave

E come farà la Nati a superare un Gianluigi Donnarumma in grande forma e i suoi compagni più accreditati?

Yakin sorride: «Dobbiamo essere precisi ed efficienti». Contro la Croazia si è visto che il portiere azzurro ha salvato due o tre gol già fatti, compreso un calcio di rigore. Tuttavia dopo la rete subita era «estremamente turbato».

Donnarumma è un portiere «che fa davvero di tutto per mantenere la sua porta inviolata». Ma, questo non dovrebbe essere un problema per la Svizzera. «Abbiamo abbastanza attaccanti che sanno come superarlo», ha concluso il commissario tecnico elvetico.