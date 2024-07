Rien à faire! La Spagna, sontuosa, asfalta la Francia e vola in finale

Dopo oltre tre settimane di grandi sfide, drammatiche alcune, avvincenti fino all'ultimo tiro altre, siamo arrivati alla prima delle due semifinali.

La Spagna (vincitrice dell'Europeo nel 1964, 2008 e 2012), in questo torneo, è stata probabilmente la squadra più entusiasmante, capace di segnare sin qui con facilità e non deludendo con un calcio passivo e conservatore.

La Francia (vincitrice nel 1984 e nel 2000), al contrario, ha faticato a divertire, affidandosi molto alla proprio fase difensiva, mentre giocatori del calibro di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé non si sono ancora davvero infiammati.

La Spagna, questa magnifica

A differenza di Deschamps, De la Fuente non deve preoccuparsi del suo attacco. Finora è stato assolutamente convincente. Nico Williams e Lamine Yamal formano una coppia di esterni formidabili, capaci di sfruttare quasi tutte le occasioni, divertendo.

L'assenza di Pedri, nei quarti, è stata compensata in modo egregio dal suo sostituto Dani Olmo.

«Stiamo attraversando un ottimo momento, siamo di buon umore, stiamo giocando molto bene e dobbiamo continuare così», dice lo stesso Olmo, che gioca nel Lipsia.

Gli iberici sono entusiasti del loro stile di gioco e c'è molta solidarietà all'interno della squadra. «Morirei per loro, così come loro morirebbero per me», assicura il 63enne de la Fuente, che ha allenato la Spagna U19 e U21 per quasi dieci anni prima della sua promozione nel 2022.

L'allenatore della nazionale spagnola dovrà però fare dei cambiamenti in difesa perché Daniel Carvajal e Robin Le Normand sono sospesi. Le Normand, che normalmente forma il centro della difesa insieme a Aymeric Laporte, sarà sostituito da Nacho, mentre Jesus Navas, 38 anni, giocherà a destra al posto di Carvajal e quindi toccherà a lui affrontare Mbappé per la maggior parte del tempo. A meno che il ct non cambi le carte in tavole prima del fischio d'inizio.

La Francia delle stelle nascoste

Viste le prestazioni mostrate finora dei galletti, si può ipotizzare che i duelli tra gli attaccanti spagnoli e i difensori francesi saranno frequenti.

Deschamps finora ha potuto contare su di una solida davanti al convincente portiere Mike Maignan. I vicecampioni del mondo hanno subito un solo gol finora: un rigore trasformato al secondo tentativo da Robert Lewandowski.

La Francia non è forse magica, ma sa come vincere, anche quando le cose non vanno per il verso giusto. «Les Bleus» punteranno a raggiungere la loro quarta finale nel loro quinto torneo dal 2016.