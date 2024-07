Ronald Koeman (al centro) festeggia la qualificazione in semifinale con giocatori e staff. Keystone

«Abbiamo avuto meno giorni per preparare la partita, ma non abbiamo avuto i tempi supplementari e i rigori come l'Inghilterra ai quarti contro la Svizzera», ha commentato in conferenza stampa il ct olandese Ronald Koeman.

«Fisicamente la squadra è molto forte - ha spiegato il 61enne - siamo carichi e concentrati e non vediamo l'ora di giocare una bella partita».

«Olanda e Inghilterra si conoscono molto bene, in passato ci siamo affrontati diverse volte. Per esempio cinque anni fa nella semifinale di Nations League: speriamo di ottenere lo stesso risultato», ha sostenuto Koeman. Allora la nazionale olandese aveva avuto la meglio sugli inglesi per 3-1.