Shaqiri, Schär e Freuler devono stare in panchina? Il grande dibattito sull'11 titolare

Domenica la Nazionale svizzera vuole rubare il primo posto del girone alla Germania. Ciriaco Sforza farebbe entrare Elvedi al posto di Schär. Embolo potrebbe esordire nell'undici titolare. Che influenza avranno i cartellini gialli?

Michael Wegmann

Hai fretta? blue News riassume per te Sino a ora in questo Campionato Europeo l'allenatore della Nazionale Murat Yakin ha sorpreso anche gli esperti con le sue formazioni.

Ora la domanda è: quali saranno i titolari? Quali saranno le tattiche utilizzate con l'obiettivo di superare i tedeschi a Francoforte?

Entreranno Schär, Embolo e Sierro al posto di Schär, Shaqiri e Freuler? Gli opinionisti di blue Sport Ciriaco Sforza e Pascal Zuberbühler ci dicono cosa ne pensano. Mostra di più

Sin dalla vittoria per 3-1 contro l'Ungheria nell'esordio dei Campionati Europei è stato chiaro che all'allenatore della Nazionale Murat Yakin piace giocare a poker. Nemmeno i più grandi esperti di calcio avrebbero fatto i conti con Kwadwo Duah e Michel Aebischer nella formazione titolare.

Ma Yakin ha fatto un «all in» e ha vinto. Duah è andato a segno e anche Aebischer ha brillato con un gol e un assist. Il fatto che anche Breel Embolo, il jolly di Yakin, vada a segno è un ulteriore bonus.

Per la partita con la Scozia, ha inserito in squadra la superstar Xherdan Shaqiri al posto di Duah. Ed è giusto che sia proprio Shaqiri a mettere il pallone decisivo nell'angolino alto. Finora Yakin ha giocato le sue carte alla perfezione.

Quindi le domande in vista della sfida contro la Germania è questa: quali giocatori utilizzerà Yakin per battere i padroni di casa domenica? È molto probabile che Yakin mischi le carte.

Shaqiri fuori - al suo posto Embolo?

Shaqiri ha segnato un gol da sogno contro la Scozia, ma è improbabile che domenica parta dall'inizio. «Contro la Germania bisogna prepararsi al meglio dal punto di vista mentale ed essere forti in termini di corsa e di lotta. In quel caso la Nazionale ha una possibilità», dice l'ex nazionale e opinionista di blue Sport Ciriaco Sforza.

In altre parole, la Nati avrà probabilmente meno possesso palla e dovrà fare più lavoro difensivo - non esattamente la migliore disciplina di Shaq.

Breel Embolo farà il suo ritorno nell'undici titolare contro la Germania? L'attaccante svizzero è il più forte in termini di fisico e potenza. Un duello tra Embolo e la roccia difensiva tedesca Rüdiger sarebbe entusiasmante.

Sforza ammette: «Se Breel è in forma al cento per cento, ha senso. In caso contrario, si potrebbe anche iniziare con Amdouni o Duah e poi far partire Breel dalla panchina».

Steven Zuber sarebbe un'opzione leggermente più difensiva. Anche l'attaccante del Milan Noah Okafor sarebbe a disposizione di Yakin. Finora, però, lo ha sempre lasciato fuori. Okafor non ha ancora giocato un secondo all'Europeo.

Schär fuori - dentro Elvedi?

Fabian Schär ha giocato le prime due partite in una difesa a tre sulla destra. Ma il difensore del Newcastle non ha fatto una bella figura nel pareggio contro gli scozzesi.

Non solo per la sua fatale deviazione che si è trasformata in un autogol. Il 32enne è uscito malconcio dal match. «Ho rotto il naso», rivela a blue Sport.

Un altro motivo per lasciar fuori Schär contro la Germania: il suo sostituto in panchina non è uno qualunque. Il difensore del Gladbach Nico Elvedi ha 53 selezioni in nazionale ed è ha giocato spesso titolare. «La rosa è ampia, Schär è infortunato. Personalmente, punterei su Elvedi», dice Sforza.

Sierro sostituto di Freuler?

Remo Freuler con Yakin finora ha giocato al fianco di Granit Xhaka. Non è da escludere che la situazione sia diversa contro la Germania. Il ragionamento che sta alla base di questa scelta: quando Xhaka è stato completamente escluso dal gioco contro la Scozia, Freuler non è stato in grado di intervenire come playmaker.

Il calmo e prestante Vincent Sierro non sarebbe una cattiva scelta come sostituto di Xhaka se i tedeschi tentassero di spegnere la stella del Leverkusen nello stesso modo.

L'esperto di blue Sport Stéphane Henchoz è d'accordo. «Sierro è entrato a partita in corso due volte finora, quindi Muri ha dimostrato di avere fiducia in lui. Il romando fa ottimi passaggi ed è molto calmo sul pallone».

L'alternativa migliore al fianco di Xhaka sarebbe il veloce e combattivo Denis Zakaria. Il ginevrino si è però appena ripreso da un infortunio. «Penso che Zakaria entrerà dalla panchina contro la Germania - spiega Henchoz - ha ancora bisogno di tempo prima di essere schierato titolare».

Anche Freuler ha un cartellino giallo. Un'altra ammonizione e sarà sospeso per gli ottavi di finale. Yakin sta sicuramente pensando anche a questo, soprattutto perché la qualificazione è già più o meno assicurata. Anche Silvan Widmer, Ricardo Rodriguez e Vincent Sierro sono già stati ammoniti.