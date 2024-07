Pierluigi Tami e la Nati non temono gli inglesi. blue Sport

La Nazionale svizzera affronterà l'Inghilterra nei quarti di finale del Campionato Europeo. Uno sguardo ai valori di mercato delle squadre suggerisce un duello impari. Ma il capo delle squadre nazionali Pierluigi Tami non è impressionato da una compagine da 1,47 miliardi di euro.

Hai fretta? blue News riassume per te La Nazionale svizzera affronterà sabato l'Inghilterra nei quarti di finale del Campionato Europeo. Per Tami è chiaro che gli inglesi sono i favoriti.

Il valore di mercato di tutti i giocatori inglesi è di 1,47 miliardi di franchi. Gli svizzeri hanno invece un valore di mercato complessivo di 273 milioni.

Pierluigi Tami, capo delle squadre nazionali, porta il massimo rispetto agli avversari, ma allo stesso tempo è fiducioso che la Nati possa reggere il confronto con l'Inghilterra. Mostra di più

«Siamo felici di giocare di nuovo contro una grande Nazionale», ha dichiarato il capo delle squadre nazionali Pierluigi Tami ai microfoni di blue Sport, ricordando che gli inglesi - nell'ultimo campionato europeo - avevano raggiunto la finale. Gli inglesi sono quindi «chiaramente favoriti», ma la Svizzera è orgogliosa di sé: «Abbiamo rispetto, ma non paura».

Allo stato attuale, ovvero dopo aver visto le due Nazionali giocare tre partite della fase a girone e la prima sfida da dentro e fuori, sembrerebbe che la Svizzera sia la squadra che propone il miglior gioco.

Le tattiche messe in atto da Yakin, Contini e lo staff tecnico sino a ora non hanno mai steccato, e la squadra ha saputo farle loro. Gli inglesi invece sino a ora non hanno un vero e proprio piano di gioco, ma hanno molta qualità individuale, che si riflette anche nel loro valore di mercato.

A cosa serve la classe individuale dell'Inghilterra?

In realtà, le due squadre sono molto distanti da questo punto di vista. Secondo Transfermarkt, la rosa dell'Inghilterra vale 1,47 miliardi di franchi, ossia più di cinque volte quella della Nazionale svizzera, valutata 273 milioni. Tami raccoglie la palla al balzo per sfoderare una battuta con un fondo di verità: «Per fortuna i soldi non fanno gol».

È importante la prestazione di squadra: «Sino a ora abbiamo fatto delle buona prestazioni e abbiamo dimostrato di essere una vera squadra», ha proseguito il capo della Nazionale.

Ma la classe individuale dell'Inghilterra è indiscutibile, come si è visto contro la Slovacchia: «Alla fine, Bellingham e Kane hanno fatto la differenza». Tra l'altro, questi due calciatori insieme hanno praticamente lo stesso valore di mercato di tutti i giocatori svizzeri messi insieme. A volte i soldi fanno gol...

Tuttavia, il 62enne è fiducioso in vista della sfida dei quarti contro gli inglesi: «Ciò che mi dà fiducia sono le prestazioni della Svizzera sino a questo momento. Sabato dovremo fare ancora di più, ma abbiamo dimostrato di essere pronti», ha infine concluso Tami.