Ecco il giocatore della Nati che fa particolarmente paura agli inglesi

Ruben Vargas e Co. stanno ispirando gli inglesi anche agli Europei. Keystone

Prima degli Europei, l'Inghilterra era considerata una delle principali favorite per il titolo. Dopo le scarse prestazioni dei Tre Leoni finora, la madrepatria del calcio è ora molto scettica in vista del quarto di finale contro la Svizzera.

blue Sport Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te La stampa inglese mette in guardia i Tre Leoni contro una squadra svizzera forte e tatticamente astuta, in vista del quarto di finale degli Europei.

Un giocatore della Nati in particolare spicca nell'analisi dell'Inghilterra: Ruben Vargas.

Il quarto di finale tra la Nati e l'Inghilterra si giocherà sabato prossimo alle 18:00 a Düsseldorf. Mostra di più

L'Inghilterra ha vinto per un soffio contro la Slovacchia negli ottavi di finale di domenica scorsa. Un gol all'ultimo minuto di Jude Bellingham in rovesciata ha salvato la Nazionale dei Tre Leoni nei recuperi, in seguito nei supplementari Harry Kane ha siglato il gol della vittoria per il definitivo 2-1.

Tuttavia, l'umore in Inghilterra è ancora piuttosto cupo. Non si sente più parlare di «It's coming home», ma tutti sono sollevati dal fatto che la squadra di Gareth Southgate non sia ancora stata mandata a casa. Dopo le deludenti prestazioni di Kane, Bellingham e compagni nella fase a gironi e negli ottavi di finale, sull'isola sono scettici riguardo al quarto di finale di sabato prossimo contro la Svizzera.

Lo dimostrano anche i giornali inglesi. Alcuni vedono addirittura la Nati come favorita. «Gli svizzeri hanno spaventato la Germania, i padroni di casa, e messo in ginocchio l'Italia, campione in carica. Il prossimo appuntamento è con l'Inghilterra e si presentano alla partita con fiducia, anche se senza troppe pretese», scrive ad esempio il «Daily Mail».

«Tatticamente, gli svizzeri sono molto più avanti di noi»

Il «Sun» ha chiesto ai tifosi inglesi cosa pensano della partita contro la Svizzera. «Questa squadra svizzera può facilmente battere l'Inghilterra, se vuole farlo», dice un tifoso. Un altro ammette: «La Svizzera è davvero migliore dell'Inghilterra in questo momento».

Un terzo spiega: «La gente continua a dire che l'Inghilterra arriverà facilmente in finale. Io non ci do molto credito contro questa squadra svizzera». Il timore di un'altra uscita anticipata è alto. «Tatticamente, gli svizzeri sono molto più avanti di noi», analizza un altro tifoso.

La Nazionale ha dato all'Italia una lezione di pressing e organizzazione nella partita degli ottavi di finale, anche secondo il sito della «BBC». «È stata una prestazione di squadra che ha fatto drizzare le orecchie ai critici, perché la Svizzera è un passo avanti rispetto a tutte le altre squadre che l'Inghilterra ha affrontato finora in Germania».

La paura di Ruben Vargas

Gli inglesi temono un uomo in particolare: Ruben Vargas. Ovunque si legga della nostra Nazionale in Inghilterra, l'attenzione è rivolta soprattutto al calciatore dell'Augsburgo. «Ruben Vargas è stato inventivo e decisivo sulla fascia sinistra», dice la «BBC». «Vargas è stato davvero speciale e mi è dispiaciuto per Giovanni di Lorenzo. Ha passato un momento terribile», ha dichiarato l'ex attaccante Pat Nevin a «Radio 5 Live».

Il «Daily Express» consiglia a Gareth Southgate di non inserire Trent Alexander-Arnold come terzino destro al posto dell'indebolito Kyle Walker, come richiesto da Gary Neville. «C'è un grosso problema nel farlo giocare contro la Svizzera. E si tratta di Ruben Vargas. Il 25enne ha fatto a pezzi l'Italia (...)».

Vargas è in piena forma e potrebbe creare grossi problemi alla difesa inglese, che dovrà fare a meno del centrale di difesa sospeso Marc Guehi. «Southgate ha quindi bisogno di un difensore in grado di tenere Vargas al guinzaglio».