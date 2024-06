La palma d'oro dell'Euro-Supporter va attualmente a un tifoso inglese che si è trovato da solo alle 4 del mattino nello stadio di Gelsenkirchen (60'000 posti), immerso in un silenzio da cattedrale.

blue Sport Barman Nicolas

L'insolito video, girato dallo stesso tifoso, ha fatto rapidamente il giro dei social network.

Nel filmato si vede il tifoso, visibilmente disorientato e tremante, mentre si rende conto dell'insolita situazione in cui si trova. «Mi sono appena svegliato, sono le 4 del mattino, ero qui nello stadio dello Schalke», dice, con un pizzico di preoccupazione nella voce, mentre scruta gli spalti vuoti.

Le ultime fonti parlano di un'abbuffata di alcol prima della partita. Cosa sia successo dopo non ci è dato saperlo.

In campo, un gol di Jude Bellingham è stato sufficiente a rendere felice l'Inghilterra nella partita inaugurale del Gruppo C di domenica (1-0). Ma i vice campioni in carica non hanno impressionato contro una squadra serba che avrebbe potuto strappare un punto a Gelsenkirchen.

Nessuno sa se questo tifoso fosse al corrente del risultato al suo risveglio.