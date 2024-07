Renato Veiga, capitano del Portogallo U-21. KEYSTONE

Venerdì alle 21:00 il Portogallo affronterà la Francia nel secondo quarto di finale degli Europei. Il portoghese del Basilea, Renato Veiga, analizza i lusitani in esclusiva per blue Sport.

La partita è anche una rivincita della finale degli Europei 2016, quando i portoghesi vinsero il loro primo titolo importante con una vittoria per 1-0 sui padroni di casa del torneo a Parigi.

Cristiano Ronaldo era già capitano all'epoca. Anche il pilastro della difesa Pepe, oggi 41enne, faceva parte della squadra della nazionale lusitana di otto anni fa.

Il portoghese Renato Veiga, difensore del Basilea e capitano del Portogallo U-21, analizza la sfida per blue Sport. Mostra di più

In un'intervista rilasciata a blue Sport, il portoghese del Basilea Renato Veiga, trasferitosi in Svizzera la scorsa estate dallo Sporting Lisbona, è soddisfatto delle prestazioni della Seleção finora.

«Abbiamo perso solo una partita (0:2 contro la Georgia, ndr.), ma a quel punto avevamo già la qualificazione in tasca», ha dichiarato il 20enne. Ora il Portogallo è atteso da una vera sfida tra giganti, con la Francia.

Veiga è tuttavia ottimista: «Abbiamo tutte le carte in regola per superare di nuovo il turno».

Negli ottavi di finale, l'ensemble di stelle di Cristiano Ronaldo ha dovuto tremare a lungo contro la Slovenia. La superstar ha tirato da tutte le angolazioni e ha persino sbagliato un rigore nei tempi supplementari, dopo il quale CR7 ha pianto in modo incontrollato.

«Le lacrime dimostrano quanto l'Europeo sia importante per lui». Alla fine, però, Ronaldo ha potuto ridere di nuovo grazie alla vittoria ottenuta ai calci di rigore.

«Credo che nessuno soffra quanto lui. Quando uno vuole così tanto, l'impegno totale è l'unico modo», ha detto il giovane aggiungendo: «È ancora più frustrante quando non ce la fai».

Inoltre, questo è molto presumibilmente l'ultimo Europeo di Ronaldo, quindi un errore come questo è estremamente doloroso.

Ramos dovrebbe sostituire Ronaldo al centro dell'attacco?

Il giocatore del Basilea si dice entusiasta del record di gol del suo connazionale più famoso (130 gol in 211 partite internazionali): «Senza Ronaldo, il Portogallo non avrebbe lo stesso successo nel calcio. E il popolo portoghese gli è molto grato per questo».

Nonostante i suoi 39 anni e il fatto che gioca in Arabia Saudita, CR7 ha ancora un ruolo importante nella squadra nazionale.

«Ha segnato più di 50 gol quest'anno: questo parla da sé». La sua conclusione è chiara: «Certo che se lo merita, si vede che dà tutto per la squadra».

Naturalmente, altri giocatori più giovani devono cedere il passo al veterano. Primo fra tutti l'attaccante Gonçalo Ramos, a cui è stato lasciato il ruolo di sostituto.

Si tratta di due tipi di giocatori diversi e in un momento diverso della loro carriera. «Alla fine decide l'allenatore», afferma salomonicamente l'intervistato.