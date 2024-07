Zuberbühler è molto positivo in vista di Svizzera-Inghilterra. blue Sport

Pascal Zuberbühler è convinto che la Nazionale dei Tre Leoni verrà bloccata dalla Svizzera.

blue Sport Syl Battistuzzi

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il successo sull'Italia, la Svizzera affronterà sabato l'Inghilterra nei quarti di finale del Campionato Europeo.

La Nazionale dei Tre Leoni ha deluso finora ed è arrivata a un soffio dall'eliminazione contro la Slovacchia.

L'opinionista di blue Sport ed ex nazionale Pascal Zuberbühler è ottimista sul fatto che la Svizzera supererà anche l'ostacolo Inghilterra. Mostra di più

La Nazionale svizzera a impressionato nella vittoria per 2-0 sull'Italia negli ottavi di finale e trabocca di fiducia. Per la prima volta nella storia, Granit Xhaka e compagni potrebbero accedere alle semifinali di un Campionato Europeo. Per farlo, devono però eliminare l'Inghilterra.

Un tale colpo sarebbe «enorme», come sottolinea l'ex nazionale svizzero Pascal Zuberbühler: «Se ci pensate, abbiamo battuto i detentori del titolo in carica, i campioni d'Europa dell'Italia, e poi andremmo a vincere contro la grande Inghilterra». Zubi è decisamente positivo: «Poi, naturalmente, non vedo l'ora di giocare la semifinale contro i turchi. Sarà la nostra prossima partita».

Naturalmente la Svizzera potrebbe anche affrontare i Paesi Bassi in un'eventuale semifinale, ma l'ex portiere della Nati ritiene che i turchi siano avvantaggiati.

Cosa succederebbe in Svizzera se la Nati raggiungesse le semifinali? «Qualcosa di incredibile. In ogni caso i tifosi sono semplicemente fantastici. Quando torno in Germania, ho sempre in mente le immagini della Coppa del Mondo del 2006, a Dortmund, con 60'000 tifosi svizzeri. È fantastico, è bello da vedere e naturalmente è un grande sostegno per la squadra», si entusiasma l'ex calciatore, ora opinionista per blue Sport.

Anche l'ex stella della Germania Bastian Schweinsteiger crede che la Svizzera arriverà in semifinale, come ha dichiarato in diretta TV su «ARD» dopo l'ultima apparizione dei Tre Leoni.

«Gli inglesi erano praticamente già usciti e all'ultimo momento sono riusciti a tirare fuori la testa dal cappio. Ma la Svizzera è così brava, così forte in questo momento... La Nazionale elvetica vincerà questo duello», ha commentato Schweinsteiger.

Noi naturalmente speriamo che sia Zubi che Schweini abbiano ragione. 🤞🏼