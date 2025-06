Nel vivo del gioco invece che solo in parte: a 18 anni, Noemi Ivelj è già parte integrante della nazionale svizzera sda

Martedì sarà reso noto il suo trasferimento dal GC a Francoforte e tra quindici giorni sarà in lizza per un posto nell'undici titolare svizzero per la partita contro la Norvegia. Giorni emozionanti nella vita di Noemi Ivelj.

Il buon tedesco è all'ordine del giorno per Noemi Ivelj. Non solo nelle conferenze stampa della Nazionale svizzera, ma anche in quelle del club a partire dalla prossima stagione. Dopo otto anni con il Grasshoppers, la giovane centrocampista sta facendo il tanto citato passo successivo e in futuro giocherà per l'Eintracht Francoforte.

«La Bundesliga è sempre stata un mio sogno. Lo stile di gioco dell'Eintracht mi si addice perfettamente», afferma Ivelj. Il club dell'Assia l'ha convinta fin dalla prima conversazione.

La zurighese è stata incoraggiata nella sua decisione dalle sue colleghe della Nati Nadine Riesen e Géraldine Reuteler, entrambe sotto contratto con l'Eintracht.

Tuttavia, Ivelj al momento non vuole parlare troppo del suo nuovo club. «L'attenzione non è rivolta al futuro, ma al presente», dice. In altre parole sui Campionati Europei.

La fiducia dell'allenatrice

Per la 18enne gli Europei nel suo Paese sono il primo torneo importante. Ha giocato solo dieci partite a livello internazionale, nelle quali ha spesso impressionato positivamente, per cui non deve preoccuparsi del suo posto nella rosa dei 23 convocati dall'allenatrice Pia Sundhage: «Sento la fiducia dell'allenatrice e ne sono molto grata. Mi dà ancora più sicurezza».

La concorrenza a centrocampo, dove Ivelj può giocare al meglio delle sue possibilità, rimane però agguerrita. La capitana Lia Wälti, se in forma, sarà probabilmente titolare. Ci sono anche Smilla Vallotto, il cui trasferimento dall'Hammarby IF al Wolfsburg è stato recentemente annunciato, e la futura compagna di squadra anche a livello di club, Reuteler.

Tuttavia, Ivelj non vede il trio come una concorrenza, ma come un modello da seguire. «Posso imparare molto da loro. Da Lia, la calma sulla palla, da Smilla e Géri la spinta offensiva e il coraggio di giocare liberamente».

La compostezza

Giocare con coraggio e libertà, lasciare che la pressione esterna sulla squadra rimbalzi su di loro: non sarà un compito facile quando uno stadio tutto esaurito a Basilea attenderà la vittoria nella partita inaugurale contro la Norvegia il 2 luglio.

Ivelj è però rilassata: «In campo non penso troppo, vado a tutto gas».

Spegnere il cervello e dimenticare le ultime partite giocate non sarebbe una cattiva idea. Le elvetiche hanno perso troppo spesso nel recente passato. La squadra di Pia Sundhage è rimasta senza vittorie per otto partite.

«Non abbiamo avuto molto successo nelle ultime uscite. Ma saremo pronte per gli Europei. Dobbiamo essere più coraggiose e gestire meglio la palla. È importante farlo con continuità. Allora potremo sicuramente qualificarci per i quarti di finale», afferma Ivelj, analitica e fiduciosa.

Le parole della tiratrice

Forse la fiducia in se stessa deriva dalla scorsa stagione. Con il Grasshoppers si è classificata solo al 6° posto nella prima fase del campionato, ma negli spareggi la squadra zurighese è arrivata in finale.

Ivelj sa quindi cosa serve per farsi trovare pronta nel D-Day e mettere a segno un colpo da outsider. «Abbiamo lavorato duramente con il GC e faremo lo stesso con la Nazionale. Non bisogna mai sottovalutare una squadra, tutto è sempre possibile».

Forse la fiducia in se stessi deriva anche dalla visita di Chiara Leone. Martedì la campionessa olimpica è venuta a vedere la squadra nazionale allenarsi a Nottwil.

In seguito ha tenuto un discorso alla squadra, che doveva servire da ispirazione. Almeno con Ivelj, la tiratrice sembra aver centrato l'obiettivo. «Ha vinto la medaglia d'oro e questo è fonte di ispirazione anche per noi».