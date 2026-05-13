Lautaro Martinez Imago

Inter ha messo le mani pure sulla Coppa Italia, completando la doppietta come non le riusciva dalla memorabile stagione 2009-10.

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Dopo la Serie A, l’ A farne le spese in finale è stata la Lazio: all’Olimpico la squadra di Chivu è sì stata fortunata in occasione dei gol (autorete prima, Lautaro Martinez poi), ma nel complesso ha meritato d’imporsi 2-0. I nerazzurri hanno così messo in bacheca la decima Coppa Italia della loro storia, staccando la Roma nell’albo d’oro della competizione e portandosi in solitaria al secondo posto a cinque trofei dalla Juventus (15).