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Calcio 10a Coppa Italia per l'Inter

Swisstxt

13.5.2026 - 23:15

Lautaro Martinez
Lautaro Martinez
Imago

Inter ha messo le mani pure sulla Coppa Italia, completando la doppietta come non le riusciva dalla memorabile stagione 2009-10.

SwissTXT

13.05.2026, 23:15

Dopo la Serie A, l’ A farne le spese in finale è stata la Lazio: all’Olimpico la squadra di Chivu è sì stata fortunata in occasione dei gol (autorete prima, Lautaro Martinez poi), ma nel complesso ha meritato d’imporsi 2-0. I nerazzurri hanno così messo in bacheca la decima Coppa Italia della loro storia, staccando la Roma nell’albo d’oro della competizione e portandosi in solitaria al secondo posto a cinque trofei dalla Juventus (15).

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