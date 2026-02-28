Imeri KEY

Il Thun continua inesorabilmente la sua marcia verso il titolo svizzero.

SwissTXT Swisstxt

Battendo per 2-1 il Lucerna con gol di Imeri (24') e Rastomer (29'), gli uomini di Lustrinelli hanno infatti inanellato il decimo successo consecutivo in Super League, mantenendo il margine di 14 lunghezze sul San Gallo. Anche i biancoverdi hanno infatti incamerato 3 punti superando con lo stesso risultato il Winterthur fanalino di coda del campionato grazie alla doppietta di Vogt nella ripresa. Si è invece concluso a reti inviolate il derby del Rodano tra Servette e Sion.