  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio 10o successo di fila del Thun

Swisstxt

28.2.2026 - 20:02

Imeri
Imeri
KEY

Il Thun continua inesorabilmente la sua marcia verso il titolo svizzero.

SwissTXT

28.02.2026, 20:02

28.02.2026, 22:29

Battendo per 2-1 il Lucerna con gol di Imeri (24') e Rastomer (29'), gli uomini di Lustrinelli hanno infatti inanellato il decimo successo consecutivo in Super League, mantenendo il margine di 14 lunghezze sul San Gallo. Anche i biancoverdi hanno infatti incamerato 3 punti superando con lo stesso risultato il Winterthur fanalino di coda del campionato grazie alla doppietta di Vogt nella ripresa. Si è invece concluso a reti inviolate il derby del Rodano tra Servette e Sion.

I più letti

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, «Khamenei è stato ucciso»
Iran, «La guida suprema Ali Khamenei è morto». Mostrate foto del cadavere a Trump e Netanyahu? Chiuso Hormuz, a rischio un quinto del petrolio mondiale
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio

Video correlati

Stade-Lausanne – Carouge 0:1

Stade-Lausanne – Carouge 0:1

Challenge League | 24° turno | stagione 25/26

28.02.2026

San Gallo – Winterthur 2:1

San Gallo – Winterthur 2:1

Super League | 27° turno | stagione 25/26

28.02.2026

Thun – Lucerna 2:1

Thun – Lucerna 2:1

Super League | 27° turno | stagione 25/26

28.02.2026

Stade-Lausanne – Carouge 0:1

Stade-Lausanne – Carouge 0:1

San Gallo – Winterthur 2:1

San Gallo – Winterthur 2:1

Thun – Lucerna 2:1

Thun – Lucerna 2:1

Più video

Altre notizie

CalcioIl Bayern vince il Klassiker

Challenge League. Il Bellinzona crolla contro l'Yverdon

Challenge LeagueIl Bellinzona crolla contro l'Yverdon

Super League. Croci-Torti: «Domenica contro il Grasshopper vogliamo i tre punti»

Super LeagueCroci-Torti: «Domenica contro il Grasshopper vogliamo i tre punti»