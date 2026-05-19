Vittoria dal pub KEY

Il braccio di ferro tra Arsenal e Manchester City in vetta alla Premier League è finito.

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Dopo il successo di ieri sul Burnley, i londinesi hanno potuto mettere in bacheca il loro 14o titolo di campioni d’Inghilterra comodamente dal divano, in virtù dell'1-1 del Sky Blues sul campo del Bournemouth. I punti che separano le due squadre sono infatti ora 4 quando manca una giornata al termine del campionato. Determinante per far tornare i Gunners sul tetto d'Inghilterra 22 anni dopo è stato il gol di Kroupi al 39' a cui ha risposto a tempo quasi scaduto il solito Haaland.