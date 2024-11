Compensazione dopo i trasferimenti KEY

Quest'anno la Camera di compensazione della FIFA ha versato circa 4 milioni di franchi a 28 club formatori presenti nella Confederazione.

Swisstxt

L'organismo creato nel 2022 si occupa di ricompensare almeno in parte i club di partenza dopo i trasferimenti dei loro ex giocatori. In totale sono stati riversati circa 150 milioni a 1665 società nel mondo.

Swisstxt