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Notizia a sorpresa A 46 anni, Ronaldinho tornerà in campo fra i professionisti. Ecco in quale squadra

Swisstxt

19.6.2026 - 22:58

Ronaldinho
Ronaldinho
KEYSTONE

La notizia che giunge dall’America tramite la Gazzetta dello Sport ha del clamoroso.

SwissTXT

19.06.2026, 22:58

20.06.2026, 08:27

A 46 anni suonati, Ronaldinho è infatti pronto a fare il suo incredibile ritorno in campo. E non per una delle consuete partite d’esibizione, bensì con il Ravenna, compagine che milita in Serie C.

Ritiratosi ufficialmente nel lontano 2018, il Pallone d’Oro del 2005 verrà annunciato in grande stile tra quattro giorni a Miami.

Il suo reale impatto in un campionato professionistico sarà tutto da valutare, eppure resta la grande risonanza di una mossa a dir poco inaspettata.

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