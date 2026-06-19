Nel confronto tra tifosi, gli svizzeri fanno una figuraccia: i bosniaci conquistano Los Angeles

Già la sera prima della partita, i dintorni del SoFi Stadium di Los Angeles pullulano di tifosi bosniaci. In vista dello scontro con la Svizzera, non solo sono nettamente in superiorità numerica, ma sono anche euforici e sicuri della vittoria.

18.06.2026