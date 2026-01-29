Stephan Lichtsteiner è il nuovo allenatore del Basilea, da lunedì subentrato a Ludovic Magnin. KEYSTONE

Il nuovo allenatore del Basilea Stephan Lichtsteiner paragona il club renano al suo ex club, la Juventus. Parla di pressione, ma si considera l'uomo giusto per soddisfare le grandi aspettative.

L'ex difensore della Juve sottolinea la pressione per il successo al Basilea e la paragona a quella della Vecchia Signora, dove ha «dovuto» vincere dei titoli da giocatore.

In una settimana intensa, deve preparare la squadra per tre partite cruciali e vuole portare idee chiare e qualità di leadership. Mostra di più

C'è grande interesse nel centro media dell'FCB.

Il Basilea ha infatti ingaggiato Stephan Lichtsteiner, uno dei calciatori svizzeri più vincenti della storia, come nuovo allenatore.

L'ex difensore svizzero ha vinto innumerevoli titoli con la Juventus nel suo periodo d'oro, ma come allenatore è alle prime armi. Ha lavorato come assistente allenatore della nazionale U18, poi nel programma giovanile del Basilea e, più recentemente, in prima divisione, con il Wettswil-Bonstetten.

blue News chiede al 42enne se ha pensato al fatto che il passo dal Wettswil agli attuali campioni è enorme: «Certo, idealmente ti alleni da qualche parte per tre anni, hai la squadra pronta e hai avuto due mesi di preparazione. Ma la situazione è quella che è. Mi è stata data la possibilità e mi rendo conto che la sfida è enorme».

Ma il 42enne sottolinea anche di aver già acquisito esperienza come allenatore e di essere pronto per la grande sfida: «È il rischio che voglio correre e cercherò di sfruttare al meglio le opportunità».

La settimana della verità

Lunedì pomeriggio il Basilea ha annunciato la separazione dall'allenatore Ludovic Magnin e poche ore dopo Stephan Lichtsteiner è stato presentato come suo successore.

L'ex difensore afferma che gli ultimi giorni sono stati molto intensi anche per lui, perché tutto è accaduto molto velocemente: «Ho già pensato molto a come voglio affrontare le cose. Non ho molto tempo per preparare queste tre partite, quindi devo mettermi al lavoro con le idee chiare».

I rossoblù si trovano davanti a tre partite cruciali in tre competizioni diverse nel giro di una settimana.

Giovedì affronteranno il Viktoria Pilsen in Europa League nel tentativo di raggiungere la fase a eliminazione diretta, tre giorni dopo toccherà al Thun, leader della Super League, e tre giorni dopo ancora, sarà la volta del San Gallo, avversario nei quarti di finale di Coppa Svizzera.

Lichtsteiner spiega così il suo approccio: «L'obiettivo è dare alla squadra delle opzioni che credo possano essere utilizzate per fare male all'avversario».

Un aspetto importante è anche quello di entrare in empatia con la squadra, dato che un cambio di allenatore non è mai facile per i giocatori: «L'ho sperimentato io stesso da giocatore e riguarda anche la gestione complessiva della squadra».

La sua idea è quella di sviluppare un gioco in cui ognuno sappia cosa deve fare. In generale, l'obiettivo è sfruttare i punti deboli dell'avversario e dominare la partita.

Imparare da Conte e Allegri

Colui che ha giocato per la Juventus dal 2011 al 2018, ha vinto sette campionati di fila e ha conquistato la coppa per quattro volte.

Lui stesso parla del bagaglio di esperienza acquisito in questo periodo e fa un paragone con il suo nuovo club: «Si può paragonare la Juventus al Basilea: sono entrambi club in cui si ha una pressione enorme».

Per essere un giocatore o un allenatore del Basilea è necessario un certo prerequisito: «Qui c'è la pressione di vincere dei titoli. Credo che questo mi si addica».

Durante la sua permanenza a Torino, il nativo di Adligenswil è stato allenato da Antonio Conte e Massimilliano Allegri. «Entrambi mi hanno dato molte cose che posso usare anche ora in veste di allenatore».

Il neo assunto potrà dimostrare per la prima volta il suo talento di allenatore sul grande palcoscenico giovedì, nella partita casalinga di Europa League contro il Viktoria Pilsen, che sarà trasmessa in diretta da blue Sport, con calcio d'inizio alle 21:00.

