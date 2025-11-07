fclugano.com

Il Lugano tornerà in campo questa domenica per la 13a giornata di Super League alle ore 14 al St. Jakob-Park, dove ad attenderlo ci sarà il Basilea.

«Sicuramente non vediamo l’ora di tornare a vincere in trasferta. Finora abbiamo raccolto poco lontano da Cornaredo e se vogliamo risalire in classifica dobbiamo dimostrarci all’altezza di partite complicate come quelle di Basilea», ha affermato Croci-Torti.

Il tecnico ha poi confermato il recupero di Zanotti che in campo se la vedrà dunque con un certo Shaqiri: «Xherdan è un giocatore unico, dovremo limitargli gli spazi», ha aggiunto il momò.