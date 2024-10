Rodri vince il Pallone d'Oro fra le polemiche del Real Madrid

Rodri con il nuovo trofeo. Keystone

Rodri ha vinto il Pallone d’Oro 2024, premiato a Parigi come miglior giocatore grazie ai successi con il City e la Spagna.

Il Pallone d’Oro 2024 è stato assegnato a Rodri. Il centrocampista spagnolo del Manchester City ha ricevuto il prestigioso premio a Parigi, superando Vinicius e Bellingham nella volata finale.

Il 28enne, che l'anno scorso era arrivato solo quinto nonostante il gol decisivo per la vittoria del City in Champions League, è stato scelto per le sue brillanti prestazioni, in particolare all'Europeo - dove ha vinto con la Spagna ed è stato premiato come miglior giocatore - e in Premier League.

La notizia trapelata in anticipo, che aveva indicato Rodri come probabile vincitore, ha spinto il Real Madrid, vincitore dell'ultima Champions League, a boicottare la cerimonia: nessun rappresentante del club spagnolo era presente al Théâtre du Châtelet.

Tra i primi sei candidati, solo Rodri era sul posto; oltre a Vinicius e Bellingham assenti anche Carvajal, Mbappé e Haaland. Quest'ultimo ha preferito seguire una partita di calcio in Svezia.

Granit Xhaka, unico giocatore svizzero in gara e primo candidato dal 1996, ha ottenuto un ottimo 16esimo posto.

In campo femminile ha vinto Aitana Bonmatí, mentre gli altri premi sono andati a Lamine Yamal (miglior giovane), Emiliano Martinez (miglior portiere), Carlo Ancelotti (miglior allenatore), e come squadre sono state premiate il Real Madrid (maschile) e Barcellona (femminile).

