Raphinha ha segnato 21 gol nell'attuale stagione di Champions League. IMAGO/AFLOSPORT

Il Barcellona è a caccia del trofeo, così come l'Inter. Nel frattempo, il giocatore dei catalani Raphinha potrebbe superare il record di Cristiano Ronaldo in Champions League.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Hai fretta? blue News riassume per te Martedì sera il Barcellona affronterà l'Inter nel secondo turno della semifinale di Champions League. L'andata è terminata 3-3.

Grazie al terzo assist per i suoi (il suo tiro è finito sulla traversa e poi sulla testa di Sommer prima di finire in rete), Raphinha ha messo a segno il suo 21° punto stagionale, un record.

Il brasiliano condivide il record con Cristiano Ronaldo (stabilito nella stagione 2013/14). Contro l'Inter potrebbe diventare l'unico detentore del record. Mostra di più

Stasera, a San Siro, il sorvegliato speciale sarà il 17enne Lamine Yamal, il quale sta conquistando anche i più scettici amanti del calcio.

Inter e Barcellona, dopo la splendida gara di andata finita 3 a 3, si giocheranno a Milano l'accesso alla finale di Champions League.

Anche l'ex Barca Ivan Rakitić ha recentemente elogiato il baby talento su blue Sport: «È incredibile quello che può già fare, e quanto sia già importante per la squadra».

Ma anche l'altra ala dei catalani è risultata molto importante per la sua squadra. Raphinha, che ha 11 anni in più di Yamal, è un vero incubo per le difese avversarie, oltre a essere il capocannoniere dell'attuale campagna di Champions League.

La festa delle ali del Barça: Lamine Yamal (a sinistra) e Raphinha (a destra) dopo la vittoria in finale di Copa del Rey 2025 contro il Real Madrid. IMAGO/ZUMA Press Wire

Il brasiliano ha messo a segno 12 gol e 9 assist finora. Nella gara di andata contro l'Inter, grazie a un meraviglioso assist in occasione della terza rete dei suoi, ha raggiunto la superstar Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, detentore del record in compagnia di Raphinha

Il portoghese detiene infatti il record di gol segnati in una sola stagione di Champions League, che da sei giorni condivide con Raphinha.

Nel 2013/2014, CR7 aveva contribuito con 17 gol e quattro assist al titolo conquistato dal Real Madrid. Il record di 21 punti potrebbe sbriciolarsi già stasera.

È da notare, tuttavia, che in seguito al cambiamento del formato, in questa edizione si sono giocate due partite in più rispetto agli anni precedenti.

Se il ritorno sarà spettacolare come la gara di andata, è abbastanza realistico che il 28enne brasiliano diventi il nuovo detentore del record.

Barcellona – Inter 3:3 UEFA Champions League // Semifinale di andata // Saison 24/25 30.04.2025

L'ultima volta in finale

Record o meno, Raphinha e il Barca vogliono raggiungere la finale di Champions League, che i catalani mancano da 10 anni a questa parte.

Gli spagnoli vinsero il titolo battendo la Juve per 3 a 1 nel 2015, quando Yamal e Raphinha avevano rispettivamente 7 e 18 anni.

L'Inter, dal canto suo, ha giocato la sua ultima finale solo due anni fa, quando perse immeritatamente contro il Manchester City per 1 a 0.

Le motivazioni, dalle due parti, non mancano.