La stella del Marocco Hakim Ziyech è attualmente disponibile per un trasferimento gratuito. KEYSTONE

Non tutti i giocatori hanno trovato un datore di lavoro quest'estate. Tra coloro senza contratto ci sono anche alcuni nomi noti, tra cui ex nazionali e calciatori con un passato in Super League.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Secondo «transfermarkt», il 26enne giapponese Takehiro Tomiyasu è il giocatore di maggior valore che al momento non ha ancora un club. Secondo il portale, l'ex difensore dell'Arsenal ha un valore di mercato di 18 milioni di euro.

Sergio Reguilón è valutato sei milioni di euro. In cambio, si ottiene un giocatore con un curriculum impressionante: Tottenham, Manchester United, Atlético Madrid, Siviglia e Real Madrid.

Nel 2020, il Chelsea ha trasferito ben 40 milioni di euro all'Ajax Amsterdam per il marocchino Hakim Ziyech (32). Tuttavia, l'ala di grande talento non è stata in grado di ripetere le sue precedenti prestazioni con i Blues. Nel 2023 passa al Galatasaray. Poi si trasferisce in Qatar all'Al-Duhail nel gennaio 2025.

Juan Bernat, il giocatore preferito dal patron del Bayern Uli Hoeness, ha giocato per il Bayern Monaco per quattro anni (76 partite di campionato) prima di trasferirsi al Paris Saint-Germain nel 2018.

Dopo cinque anni in Francia, Bernat ha giocato per il Benfica, oltre che per il Villarreal e il Getafe in patria. Resta da vedere dove si trasferirà ora il 32enne.

Juan Bernat è attualmente senza un club. KEYSTONE

Diego Costa ha trascorso la maggior parte della sua carriera all'Atlético Madrid e al Chelsea. Nel 2021 il giocatore di origine brasiliana, che ha giocato con la Nazionale spagnola, si è trasferito all'Atlético Mineiro.

Dopo sei mesi si è trasferito al Wolverhampton, prima che l'attaccante tornasse in patria. Prima sotto contratto con il Botafogo, poi con il Grêmio, il 36enne è ufficialmente senza club dall'inizio del 2025.

Rui Patrício (37) ha giocato nello Sporting Lisbona per dodici anni (2006-2018). Dopo un attacco di teppisti, insieme ad altri giocatori, ha rescisso il contratto e si è trasferito al Wolverhampton Wanderers, all'epoca promosso in Premier League.

Successivamente è passato alla Roma e, dopo tre anni nella capitale italiana, ha optato per l'Atalanta nell'estate del 2024. Dopo sei mesi, il portiere portoghese di lungo corso (108 caps) si trasferisce all'Al-Ain negli Emirati Arabi Uniti.

Miralem Pjanić (35) ha avuto una carriera impressionante. Il bosniaco, che ha anche il passaporto lussemburghese, ha esordito con il Metz. Ha fatto il suo ingresso nell'Olympique Lione, seguito da un trasferimento alla Roma nel 2016, prima di essere attirato dai rivali della Juventus a Torino.

Nel 2020, il Barcellona ha pagato ben 60 milioni di euro per lui in un affare di scambio. I catalani, però, non lo hanno più utilizzato e, dopo un prestito al Beşiktaş Istanbul, si è trasferito a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti. L'elegante centrocampista si è unito allo ZSKA Mosca nell'estate del 2024.

L'ultima volta che Pjanic ha giocato in Russia. IMAGO/SNA

Lorenzo Insigne (34) ha iniziato la sua carriera professionale al Napoli nel 2009. Dopo 337 partite (96 gol) con il club del sud Italia, l'insidioso attaccante si è trasferito nella MLS nel 2022.

Il campione d'Europa 2021 ha firmato un contratto quadriennale con il Toronto FC con l'impressionante stipendio di 15,4 milioni di dollari, il che significa che Insigne ha guadagnato anche più di Xherdan Shaqiri, che percepiva circa 8,15 milioni di dollari con i Chicago Fire. Solo Lionel Messi lo precedeva. Quest'estate il contratto è stato rescisso «di comune accordo».

Dimitri Payet (38) ha mostrato la sua classe soprattutto al Marsiglia e al West Ham. Dopo due anni sull'isola, però, Payet ne ha avuto abbastanza e ha forzato il suo trasferimento nel sud della Francia. Il 32enne francese si è rifiutato di continuare a giocare per il West Ham nonostante il contratto in essere.

Il centrocampista è costato al club francese la cifra record di 30 milioni di euro. Dopo cinque anni e mezzo (e un totale di nove stagioni per l'OM), si è trasferito in Brasile al CR Vasco da Gama, nell'estate del 2023.

Il Barcellona ha pagato al Lione quasi 30 milioni di euro per Samuel Umtiti (31) nel 2016. Due anni dopo, il francese di origine camerunense ha ottenuto un prolungamento anticipato del contratto fino al 2023, con i catalani che hanno aumentato la clausola d'acquisto a 500 milioni di euro.

Tuttavia, il campione del mondo 2018 ha avuto molta sfortuna a causa di diversi infortuni ed è stato messo da parte. La sua carriera non è decollata nemmeno al Lecce (25 partite) e al Lille (13 partite).