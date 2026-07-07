Sede principale canadese della Coppa del Mondo e teatro di numerose partite della nazionale svizzera, tra le quali quella di questa sera contro la Colombia, Vancouver, città della Columbia Britannica, vibra al ritmo del «soccer» quest’estate. La popolazione, molto eterogenea, si è mobilitata in massa attorno all’evento, che permette ai cittadini di rivivere i bei ricordi delle Olimpiadi invernali del 2010. Ecco il reportage di blue Sport.

I più nostalgici diranno che l’atmosfera era diversa, migliore, nel febbraio 2010, quando Vancouver si era completamente trasformata nei colori olimpici e gran parte della popolazione aveva avuto l’occasione di partecipare e assistere alle gare grazie alle numerose competizioni disputate nella città situata tra mare e cielo (dal Pacifico alle imponenti montagne circostanti).

Eppure le sette partite disputate nel Canada occidentale hanno risvegliato un sentimento che giaceva assopito in un agglomerato urbano che conta quasi tre milioni di abitanti.

Intorno al suo stadio olimpico BC Place, che ospita le partite, la città si è interamente vestita dei colori del «soccer», il nome con cui viene chiamato il calcio sia in Canada che negli Stati Uniti.

Granville Street è stata trasformata in zona pedonale per l’evento (e potrebbe del resto rimanere tale, visto il successo riscosso).

Numerosissimi negozi e boutique mettono in evidenza nelle loro vetrine i prodotti dedicati ai Mondiali. I palloni giganti sono spuntati ovunque come funghi.

All’aeroporto un’intera facciata dell’edificio principale è stata dipinta con il logo della Coppa del Mondo e le bandiere canadesi sventolano su moltissimi balconi.

In città, così come in tutta la Columbia Britannica, da Victoria a Whistler e persino nei più piccoli villaggi di questa provincia dove la natura la fa da padrona, le partite vengono trasmesse nella maggior parte dei bar e dei ristoranti, quando non è stata allestita una fanzone.

Ma è il «FIFA Fan Festival» a spopolare

Proprio a Vancouver, fuori dallo stadio, sono nate diverse manifestazioni pubbliche. La «Canada Soccer House», allestita dalla federazione nazionale, riunisce le diverse comunità in un’atmosfera conviviale.

Ma è soprattutto nell’immenso «FIFA Fan Festival» che si danno appuntamento gli abitanti del terzo agglomerato urbano del Paese.

Su diversi ettari, in un’ampia zona del gigantesco Hastings Park (dove si trova una delle piste di pattinaggio olimpiche del 2010), decine di migliaia di persone si ritrovano in alcuni giorni di partita (il sito non è aperto tutti i giorni).

In programma la trasmissione delle partite su diversi maxischermi, numerosi stand gastronomici, iniziative degli sponsor e diversi concerti, tra cui quelli di artisti del calibro di Mötley Crüe, Flo Rida, Simple Plan, Ziggy Marley e Ibrahim Maalouf, solo per citarne alcuni.

«Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto dopo aver lavorato a questo progetto per quasi quattro anni», ripete più volte Taunya Geelhoed, direttrice operativa del comitato organizzativo locale. «Abbiamo registrato 330'000 visitatori durante la prima metà dei Mondiali: è un vero successo.»

Il «calcio» è un linguaggio universale

L'ingresso base è gratuito, ma il costo del parcheggio compensa questa gratuità con una tariffa di 45 dollari canadesi al giorno, ovvero più di 25 franchi.

Fortunatamente i mezzi pubblici funzionano perfettamente in città e le tariffe non sono state aumentate, come invece è successo a New York o a Boston per esempio.

Inoltre per assicurarsi l’accesso al nuovissimo anfiteatro, il palco principale, bisogna spendere qualche decina di dollari o affrontare una lunga coda.

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

Resta il fatto che Vancouver, come l’intero Paese, può vantarsi di ospitare numerose comunità di origine straniera: asiatica, latinoamericana, europea e persino africana. Un elemento che aggiunge pepe a una competizione così unificante.

Ma non fate affidamento sulle maglie di ogni tipo che la gente indossa in ogni angolo della provincia per capire la nazionalità di qualcuno. Qui spesso si scelgono quei colori semplicemente perché piace una maglia o un giocatore.

Vancouver è la migliore «città ospitante» dei Mondiali

E anche se il «soccer» è molto indietro rispetto all’hockey su ghiaccio a Vancouver (come in tutto il Canada), questo sport vanta una vera e propria storia, grazie soprattutto all’arrivo dei Whitecaps, finalisti nella scorsa stagione della MLS.

Per quanto riguarda la Svizzera, ricordiamo inoltre il passaggio di rilievo del nostro consulente Alain Rochat, che conserva ottimi ricordi di quel luogo, o quello di Davide Chiumiento.

E anche se non è così per tutti, la maggior parte degli spettatori conosce il calcio, anche se a volte, allo stadio, tendono a fischiare non appena un giocatore fa un passaggio al portiere.

È una questione di cultura…

Ebbene sì, come molti amano ricordare da queste parti, Vancouver è forse la migliore «città ospitante» di questa Coppa del Mondo… Meglio così: la Svizzera vi ha trovato rifugio e lascerà ai canadesi un bel ricordo, anche se, battendo la squadra della foglia d’acero 2 a 0 nel girone di qualificazione, le ha impedito di disputare altre due partite in casa.