Partita sospesa ad Aarau. blue Sport

La partita tra Aarau e Bellinzona è stata sospesa al 65esimo e poi rinviata per l'impraticabilità del campo a causa del maltempo quando i padroni di casa erano in vantaggio per 3-1.

Swisstxt

Tutti gli sforzi di addetti e tifosi per asciugare il terreno di gioco con asciugamani e pale si sono infatti rivelati vani.

I granata si erano portati in vantaggio al 47esimo con Vogt, ma tra il 48esimo e il 56esimo avevano subito tre reti dagli argoviesi.