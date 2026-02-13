Hotel Sheraton di Kansas City. Il giorno dopo l'eliminazione contro i campioni del mondo, la frustrazione è ancora palpabile.

L'allenatore della Nazionale Murat Yakin su…

… le sue riflessioni sulla partita il giorno dopo: «È stato un viaggio fantastico. Come mi sento oggi? Ieri ho detto molte cose, molte delle quali giuste. La squadra non meritava di uscire in quel modo. Non abbiamo giocato solo contro i campioni del mondo e contro 70'000 argentini, ma anche contro l’arbitro e contro il VAR. Fa ancora male. Ci vorrà del tempo per digerirlo».

… il VAR e il fatto che abbia agito correttamente: «Possiamo discutere di ogni singola azione. Per me il primo cartellino giallo non era affatto necessario, visto il modo così teatrale in cui l’avversario è caduto. Anche il VAR avrebbe potuto intervenire in quel caso. Per quanto riguarda il secondo, non era un cartellino giallo per l’argentino. Questo non ha nulla a che vedere con la logica del calcio, la regola è assolutamente inutile. Se fosse successo nell’area di rigore, sarebbe stato trattato diversamente. Ma in una zona del campo in cui quell'episodio non aveva alcuna influenza sull'azione… Bisogna rivedere le regole».

… quando si è addormentato: «Non ricordo più quando sono andato a letto. Ho dormito tre o quattro ore. Mi sono svegliato soddisfatto della prestazione, ma con una grande delusione dentro. Ci vorranno un paio di giorni, ma si va avanti. Abbiamo visto una squadra che meritava di vincere. È un peccato che debba finire in questo modo».

… come ha vissuto l’esperienza con la squadra dopo l’eliminazione: «Ci vuole un po’ di tempo prima di rendersi conto e capire cosa è successo in queste settimane. Finché sei lì, è tutto bello. Quello che ho detto loro subito dopo la partita è stato: “Potete essere estremamente orgogliosi della vostra prestazione. Per come avete lottato in inferiorità numerica". È stata l’unica cosa che ho detto».

… su eventuali ritiri dalla Nazionale: «È ancora troppo presto. Prima bisogna metabolizzare quello che è successo e lasciar sedimentare le emozioni. In passato abbiamo già affrontato questo tema e ne abbiamo parlato. Vedremo. Penso che siamo ancora ben lontani dalla fine di un percorso. Abbiamo inserito tanti giovani e questo fa parte di un processo naturale. A oggi non c'è nessun giocatore che abbia intenzione di smettere».

… sul suo futuro e sul fatto che la sua permanenza sembri ormai certa:

«Spero che non pensiate che voglia diventare un attore… (ride). Mi piace tantissimo fare l'allenatore e sono orgoglioso di essere il commissario tecnico della Svizzera. Ho ancora grande entusiasmo e mi diverto. Non mi passa minimamente per la testa di intraprendere un'altra strada».

… su quale giovane giocatore proverà a inserire in Nazionale a partire dall'autunno: «In autunno vogliamo conquistare la promozione in Nations League, ma sarà anche il momento ideale per dare spazio ai giovani. In primavera, infatti, inizieranno le qualificazioni agli Europei».

… sul clamore che lo circonda e sulla possibilità di interpretare James Bond, come ipotizzato da alcuni media: «Viviamo nel mondo dello spettacolo e mi presto volentieri a queste cose per alleggerire un po' l'atmosfera».

Il presidente dell'ASF Peter Knäbel su…

… sull'obiettivo del «miglior Mondiale di sempre»: «Dodici punti su dodici. Obiettivo centrato in pieno. Era un traguardo ambizioso, ma in linea con il potenziale di questa squadra. Faccio i complimenti a Murat e a Pier e ringrazio tutti i 26 giocatori e lo staff. Un grazie va anche alle famiglie, che sono venute fin qui e hanno dato sostegno ai ragazzi. Avere accanto i propri cari è fondamentale. Infine, voglio ringraziare i tifosi presenti e tutte le persone che ci hanno seguito dalla Svizzera. Le emozioni che ci hanno trasmesso resteranno per sempre. Possiamo essere tutti orgogliosi di questa squadra».

… sulla partita contro l'Argentina: «Siamo tristi, ma anche immensamente orgogliosi. È questo il messaggio che vogliamo trasmettere con questa conferenza stampa».

… sul momento più bello del Mondiale: «Il rigore decisivo contro la Colombia. È stato il momento che ha cambiato la mentalità di tutti, sia all'interno della squadra sia all'esterno».

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Il direttore della Nazionale Pierluigi Tami su…

… sul suo bilancio del Mondiale: «Stamattina mi sono svegliato con un grande vuoto dentro. È difficile tracciare un bilancio a poche ore da una partita come questa. Eravamo davvero a un passo da un grande risultato, che avremmo meritato. Possiamo essere orgogliosi del modo in cui abbiamo ottenuto questi risultati. La Svizzera è sulla strada giusta. Un momento fondamentale è stato il Mondiale in Qatar, dove abbiamo imparato moltissimo. Dopo quel torneo abbiamo apportato numerosi cambiamenti all'interno dello staff».

… sull'espulsione di Embolo: «È un arbitro di grande livello, ma non ha mantenuto lo stesso metro di giudizio per tutta la partita. Ed è proprio questo che ci si aspetta da un direttore di gara».

… sul suo ritiro: «In questi sei anni sono riuscito a realizzare tutto quello che mi ero prefissato. Sono orgoglioso del modo in cui oggi gioca la Nazionale: con personalità, in modo dominante e propositivo. Abbiamo visto una Svizzera forte e matura. Ero convinto che avremmo potuto raggiungere la finale. A questa squadra darei un 5,5».