A Bellinzona sono giorni cruciali per definire il futuro del club.
La creazione di una cordata locale sostenuta dal duo Marco Degennaro-Christian Constantin non è soltanto una voce da bar, ma un’ipotesi che potrebbe presto assumere concretezza.
«Penso che una realtà come l’ACB debba essere strettamente legata al territorio – ha spiegato il 55enne direttore generale del Sion – Io posso volentieri essere d’aiuto, mettendo a disposizione la mia esperienza. Ma prima occorre innanzitutto conoscere i debiti».
«Il supporto di Constantin? Perché no, ha sempre amato il Ticino».