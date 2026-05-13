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Calcio Degennaro e Constantin pronti ad aiutare il Bellinzona? «Prima occorre conoscere i debiti»

Swisstxt

13.5.2026 - 18:25

Degennaro-Constantin
Degennaro-Constantin
Ti-Press

A Bellinzona sono giorni cruciali per definire il futuro del club.

SwissTXT

13.05.2026, 18:25

13.05.2026, 18:43

Calcio. Doppia mazzata per il Bellinzona: niente licenza nemmeno in appello

CalcioDoppia mazzata per il Bellinzona: niente licenza nemmeno in appello

La creazione di una cordata locale sostenuta dal duo Marco Degennaro-Christian Constantin non è soltanto una voce da bar, ma un’ipotesi che potrebbe presto assumere concretezza.

«Penso che una realtà come l’ACB debba essere strettamente legata al territorio – ha spiegato il 55enne direttore generale del Sion – Io posso volentieri essere d’aiuto, mettendo a disposizione la mia esperienza. Ma prima occorre innanzitutto conoscere i debiti».

«Il supporto di Constantin? Perché no, ha sempre amato il Ticino».

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