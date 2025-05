Bentancur e Martignoni TP

Il Bellinzona continua a essere in trepidante attesa di una decisione da parte dell’Autorità di ricorso della SFL, che dovrebbe arrivare oggi secondo il calendario delle Licenze 2025-26.

Swisstxt

Ma per ora la società granata, nonostante le speculazioni che si stanno ricorrendo in questa mattinata, non ha avuto notizie.

I dirigenti sopracenerini restano fiduciosi di poter disputare la prossima Challenge League.