Il Bellinzona ha superato il primo turno della 100a edizione della Coppa Svizzera battendo per 2-1 il Kriens.

I granata hanno fatto la differenza contro la formazione di Promotion League nel primo tempo grazie a Chacon e L'Ghoul (in gol su rigore). Il Taverne dal canto suo ci ha creduto per 51', poi il ticinese Rapp ha portato avanti il Wil alla fine impostosi per 3-1. Il punto della bandiera per la squadra di 1L contro i sangallesi di Challenge League è stato di Bourkaa. Avanti pure le due formazioni di Super League impegnate, ovvero l'Yverdon di Mangiarratti e il Winterthur.

