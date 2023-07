Pablo Jesus Bentancur TP

Il Bellinzona si è presentato ai tifosi al Comunale a quattro giorni dal debutto nella Challenge League 2023-24 contro il Wil in casa.

Dopo un primo campionato tribolato il CEO dell'ACB Pablo Jesus Bentancur si è mostrato più prudente ai microfoni: «Per quest'anno voglio iniziare a vincere domenica, poi settimana prossima dirò che vorrò vincere la partita seguente. Sarà tutto l'anno così».

«In campo cercheremo di fare una buona stagione per non deludere i tifosi e per costruire un legame più forte. Da parte mia sarei contento se fossimo tutti uniti».

Swisstxt