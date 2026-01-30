Il Bellinzona ha saputo approfittare, eccome, dell’arrivo al Comunale dei ragazzini del Neuchâtel Xamax per trovare la prima vittoria del 2026 e tornare a muovere la classifica dopo tre battute d’arresto consecutive.
I granata si sono imposti senza strafare per 5-0.
Per concentrarsi sul quarto di finale di Coppa, in programma martedì contro l'Yverdon, la compagine romanda ha lasciato a casa praticamente tutti i titolari, schierando diversi giocatore del raggruppamento U19, cosa che ha fatto storcere il naso all'Etoile Carouge.
Il successo dell'ACB porta i nomi di Trapero (doppietta), Rey, Rossier e Sadiku.