Challenge League L'ACB dilaga contro il giovane Xamax, ecco gli highlights

Swisstxt

30.1.2026 - 21:36

Bellinzona – Xamax 5:0

Il Bellinzona ha saputo approfittare, eccome, dell’arrivo al Comunale dei ragazzini del Neuchâtel Xamax per trovare la prima vittoria del 2026 e tornare a muovere la classifica dopo tre battute d’arresto consecutive.

I granata si sono imposti senza strafare per 5-0.

Per concentrarsi sul quarto di finale di Coppa, in programma martedì contro l'Yverdon, la compagine romanda ha lasciato a casa praticamente tutti i titolari, schierando diversi giocatore del raggruppamento U19, cosa che ha fatto storcere il naso all'Etoile Carouge.

Il successo dell'ACB porta i nomi di Trapero (doppietta), Rey, Rossier e Sadiku.

I più letti

Corinne Suter: «Non ho mai trovato la pista di Crans-Montana in condizioni così buone»
A nove giorni dalla discesa olimpica, il sogno di Lindsey Vonn rischia di andare in frantumi
La situazione negli USA può davvero essere paragonata ai primi giorni della Germania nazista?
L'Ice resta a Minneapolis, mentre Trump attacca la stampa: arrestato l'ex anchor di CNN Don Lemon
«Cuori 3» anticipazioni: quando l'amore entra in corsia

Video

